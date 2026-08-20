Los médicos llevarán a los tribunales cualquier represalia por denunciar el colapso sanitario de Ceuta

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) quiere expresar públicamente su respaldo absoluto a los médicos de la sanidad pública de Ceuta que están trasladando a la opinión pública la situación asistencial que viven diariamente, y mostrar su profunda preocupación ante las informaciones que apuntan a amenazas y advertencias de posibles medidas disciplinarias contra profesionales por mantener contacto con los medios de comunicación.

Así, responsables de INGESA habrían advertido a los profesionales de que, una vez superada la actual situación de presión asistencial, se tomarían medidas contra quienes hubieran facilitado información a los medios. Algunos facultativos habrían manifestado, además, su temor a sufrir represalias laborales o a no ver renovados sus contratos.

Para CESM, si estas actuaciones se confirman, estaríamos ante un comportamiento absolutamente inadmisible en una institución pública y ante un intento de utilizar la posición jerárquica para intimidar a los profesionales y limitar su libertad de expresión.

Los médicos no pueden ser amenazados por explicar a la sociedad las dificultades que encuentran en el ejercicio de su profesión. No solo porque expresarlas constituye un derecho, sino porque denunciar las deficiencias que pueden afectar a la atención de los pacientes forma parte también de su responsabilidad como médicos. Mucho menos cuando lo que están denunciando son problemas asistenciales que afectan directamente a la calidad y seguridad de la atención sanitaria que reciben los ciudadanos de Ceuta.

CESM recuerda, además, que la situación sanitaria de Ceuta no es un problema surgido ahora ni una denuncia oportunista. Nuestra organización lleva años reclamando soluciones para las graves dificultades que atraviesa la sanidad de la ciudad y advirtiendo de la falta de profesionales, la presión asistencial y las condiciones en las que se desarrolla el trabajo médico.

Por ello, resulta especialmente preocupante que, en lugar de escuchar a quienes trabajan diariamente en primera línea y conocen de primera mano las necesidades del hospital, determinados responsables directivos parezcan más preocupados por controlar quién habla y qué dice que por solucionar los problemas que los profesionales están poniendo sobre la mesa.

No están obligados a guardar silencio

CESM quiere lanzar un mensaje inequívoco a los responsables de INGESA: los médicos no están obligados a guardar silencio para proteger la imagen de una determinada gestión. La defensa de la sanidad pública y de los pacientes exige transparencia y capacidad para reconocer las deficiencias y corregirlas. A eso los médicos no estamos dispuestos a renunciar, y mucho menos mediante amenazas o presiones.

La Confederación advierte asimismo de que no va a permitir que ningún médico sea intimidado, represaliado o perjudicado profesionalmente por ejercer legítimamente su derecho a expresar sus opiniones o denunciar las deficiencias asistenciales que conoce en el desempeño de su trabajo.

CESM recomienda a cualquier profesional que haya recibido amenazas, presiones o advertencias por sus declaraciones o por su contacto con los medios de comunicación que lo ponga inmediatamente en conocimiento del Sindicato Médico de Ceuta (CESM-Ceuta), que recabará la información necesaria y prestará el apoyo y asesoramiento correspondiente.

En consecuencia, CESM estudiará con los profesionales afectados todas las actuaciones necesarias y adoptará las medidas legales que correspondan si se confirma la existencia de amenazas, coacciones, represalias laborales o cualquier otra actuación destinada a silenciar sus declaraciones.

«Un hospital público no es propiedad de sus directivos y los médicos no son empleados a los que se pueda amenazar para que guarden silencio», señala CESM. «Quienes ocupan responsabilidades de gestión deben asumir las críticas y dar explicaciones sobre los problemas de la organización que dirigen, no intentar acallar a quienes los ponen de manifiesto».