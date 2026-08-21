Los médicos desafían a Sanidad y llevan la crisis de Ceuta al Defensor del Pueblo

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha remitido hoy un escrito al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en el que solicita su intervención urgente ante la situación que atraviesan los servicios sanitarios de Ceuta y que valore el desplazamiento de una delegación de la institución a la ciudad para conocer directamente la realidad asistencial.

CESM considera especialmente necesaria esta intervención ante las versiones contradictorias existentes sobre la situación sanitaria de Ceuta. Mientras desde el Ministerio de Sanidad se ha rechazado la existencia de un colapso asistencial, los profesionales y las organizaciones sanitarias que trabajan sobre el terreno han advertido de una situación de extraordinaria tensión y de un incremento muy significativo de la demanda.

Ante esta discrepancia, CESM entiende que no corresponde a una organización sindical determinar cuál de las versiones se ajusta a la realidad, sino que debe ser una institución independiente la que compruebe los hechos y evalúe la situación con datos objetivos.

Por ello, la organización médica ha solicitado al Defensor del Pueblo que recabe información sobre el impacto real del incremento de población atendida en Atención Primaria, hospitales y servicios de urgencias, la suficiencia de los recursos humanos y materiales, las condiciones en las que están trabajando los profesionales y las consecuencias que la presión asistencial está teniendo sobre la atención a la población residente en Ceuta.

Asimismo, CESM reclama que se evalúe la suficiencia de los medios extraordinarios aportados por la Administración General del Estado a través de INGESA, así como la coordinación entre las administraciones implicadas y la existencia de protocolos adecuados para garantizar simultáneamente la protección de la salud pública, los derechos de los pacientes y la seguridad de los profesionales.

Presión asistencial extraordinaria

La sanidad pública de Ceuta afronta una presión asistencial extraordinaria tras el incremento de población que ha tenido que ser atendida en las últimas semanas. Los profesionales denuncian una mayor demanda en Atención Primaria, Urgencias y el hospital, en un contexto marcado por la falta de médicos, la sobrecarga de los servicios y la necesidad de atender también a personas que viven en condiciones precarias y presentan problemas de salud diversos.

La petición de los médicos al Defensor del Pueblo responde además al choque entre la versión oficial y la realidad que describen los profesionales sobre el terreno. Mientras el Ministerio de Sanidad niega que exista un colapso y habla de una situación de tensión, CESM considera necesario que una institución independiente se desplace a Ceuta, examine los recursos disponibles y compruebe directamente el impacto de la crisis sobre pacientes y sanitarios.