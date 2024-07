Un medicamento para el colesterol evita el deterioro de la visión

Fact checked

El fenofibrato es un medicamento que ayuda a controlar los niveles de colesterol, pero ahora se ha descubierto que también es eficaz para proteger la visión de los pacientes con diabetes, ya que reduce en un 27% el riesgo de progresión de la retinopatía diabética. El estudio que muestra este efecto del fármaco se ha publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine.

La retinopatía diabética es una condición que se produce porque la diabetes daña los pequeños vasos sanguíneos de la parte posterior de los ojos. Se considera una de las cinco principales causas de pérdida de visión en todo el mundo, y la única que ha aumentado en las últimas décadas.

El fenofibrato lleva aplicándose durante más de tres décadas para tratar la hipercolesterolemia. Existían datos previos sobre su capacidad para reducir el riesgo de que la retinopatía diabética avance, obtenidos en ensayos clínicos de personas con insuficiencia cardiaca u otras condiciones, y que se habían extraído de forma indirecta. Los autores del nuevo trabajo han explicado que era necesario hacer un estudio específico para analizar ese efecto del fármaco.

Ese estudio se conoce como LENS (del inglés «lowering events in non-proliferative retinopathy in Scotland»). En él se han comparado los efectos del fenofibrato con una sustancia inactiva (placebo) en el avance de la retinopatía diabética. Los pacientes estudiados eran 1.151 adultos con diabetes tipo 1 o 2 que vivían en Escocia y estaban incluidos en un programa de revisión de la salud ocular. Todos ellos tenían la enfermedad, en fases moderadas o iniciales, cuando se incluyeron en el análisis.

Los expertos vieron que las personas tratadas con el medicamento tenían un riesgo 27% menor de necesitar ser referidos a un especialista o tratamiento específico por el deterioro de su capacidad visual en un periodo de cuatro años cuando se les comparaba con las personas que recibieron el placebo.

Además, el tratamiento con fenofibrato se asoció con un menor riesgo de desarrollar edema macular (inflamación en la parte posterior del globo ocular) y menor necesidad de tratamiento específico para la retinopatía.

Beneficios en diabetes tipo 1 y 2

Los beneficios del fármaco fueron similares entre los pacientes con diabetes tipo 1 y las personas con diabetes tipo 2, tanto si tenían algún problema de salud renal como si sus riñones funcionaban bien.

David Preiss, autor principal del estudio y profesor en la Escuela de Salud Pública de Oxford, ha afirmado que la retinopatía diabética sigue siendo una de las principales causas de pérdida de visión. «El correcto control de la glucosa es importante, pero también muy difícil de conseguir para muchos pacientes, y hay pocos tratamientos disponibles», indica.

En su opinión, es importante contar con estrategias sencillas que puedan usarse en poblaciones amplias para reducir la progresión de la enfermedad visual de origen diabético. «Fenofibrato podría aportar una valiosa opción adicional para tratar a personas con retinopatía moderada o precoz», ha añadido.

Uno de los pacientes incluidos en el estudio LENS, Melville Henry, ha contado que participar en el ensayo le ha resultado muy fácil: «En realidad no había que hacer nada, únicamente seguir las instrucciones y tomar las pastillas, acudí a mi clínica habitual y luego atendí por teléfono consultas sobre el progreso que había hecho».

Por su parte, Lucy Chambers, responsable de comunicación de la asociación Diabetes UK (Reino Unido), ha recordado que «los problemas oculares son una complicación frecuente de la diabetes que provoca temor entre los pacientes, pero intervenir a tiempo puede detener la progresión de los primeros daños hasta la pérdida de visión, que puede ser devastadora».

Las universidades de Glasgow, Aberdeen, Dundee y Edimburgo y el sistema nacional de salud escocés han colaborado en esta investigación.