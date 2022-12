Fact checked

Tras la crisis sanitaria producida por la pandemia de la Covid-19, el uso de las tecnologías sanitarias para poder atender a los pacientes a distancia se aceleró y la telemedicina se implantó a nivel global. Durante la pandemia, la telemedicina aumentó un 90% por ciento en la atención de casos no relacionados con el Covid-19, según puso de manifiesto el informe Consumer Healthcare Survey 20211. Un estudio llevado a cabo por la consultora Capterra, en el contexto de la Covid-19, lo constató, afirmando que la telemedicina se consolidó como la mejor alternativa durante el confinamiento y muchos pacientes la descubrieron por primera vez.

En la encuesta que realizó Capterra en 2021 para conocer la situación internacional sobre la telemedicina, España destacó como uno de los países más involucrados en la adopción de la telemedicina. Los datos arrojaron que el 92% de los pacientes que realizaron una teleconsulta en los doce meses anteriores a la encuesta, lo hicieron por primera vez (durante las restricciones y el distanciamiento social). Además, el 65% afirmó obtener una respuesta satisfactoria por parte de su médico para resolver su problema.

La telemedicina y las consultas no presenciales han seguido creciendo después de la pandemia. Según el Ministerio de Sanidad, el pasado año, el número de consultas no presenciales, superó a las presenciales. En total, se realizaron 262,2 millones de consultas en los centros de atención primaria, de los cuales, 122,2 millones fueron presenciales y 137,2 millones no presenciales, a través de teleconsultas.

El promedio nacional total sería de un 53,8% de consultas no presenciales. Si se analiza por Comunidades Autónomas, las tres que estarían a la cabeza en número de teleconsultas, serían el País Vasco con el 68,3%, Cataluña con el 64,6% y Galicia con el 63,9%. Las seguirían, Asturias (63,1%) y Castilla y León (62,7%) y, en sexto lugar, con el 59,2% de teleconsultas, estaría Madrid.

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) constituyó el ‘Comité Científico sobre Telemedicina y Salud Digital’ para regular y establecer los requisitos que permitan una asistencia sanitaria de calidad en el ámbito de la telemedicina.

Además, han diseñado una plataforma de telemedicina llamada ‘Docline’ que han puesto al alcance de todos sus colegiados, de manera gratuita, para realizar sus consultas online con sus pacientes.

Esta plataforma permite realizar consultas en remoto, extender recetas electrónicas homologadas, la prescripción de pruebas y servicio de chat, entre otros servicios. A día de hoy, en Docline, se realizan más de 100.000 videoconsultas y 150.000 chat médicos mensuales, lo que ha contribuido a reducir hasta un 90% los tiempos de espera y un 50% las visitas a urgencias.

Desde la Asociación de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) afirman que estas tecnologías deben contemplarse con nuevas medidas organizativas, que permitan el desarrollo de nuevos modelos para la prestación asistencial aprovechando las oportunidades que brinda la telemedicina y la atención no presencial.

Consideran, además, que es urgente definir e implementar un plan de acción global para atender las necesidades específicas de la atención primaria en las zonas rurales y la telemedicina puede ser una buena herramienta para ello.

Beneficios para el paciente

Según la compañía se seguros CIGMA, las ventajas de la telemedicina para los pacientes son: