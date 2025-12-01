Más de 70 profesionales se reúnen en Marbella en la Reunión Nacional de Hematología

Fact checked

Más de 70 profesionales de oncohematología se reúnen en Marbella en la Reunión Nacional de Hematología, organizada por el doctor Agustín Hernández, jefe del Servicio de Hematología de los Hospitales Quirónsalud Málaga y Marbella.

Hematólogos, patólogos, farmacéuticos y enfermeros de oncohematología de 11 hospitales Quirónsalud se han dado cita este fin de semana para poner en común los avances recientes en el diagnóstico y tratamiento de patologías hematológicas, así como para reforzar la coordinación entre unidades especializadas y multidisciplinares.

Entre otros temas, los profesionales compartieron conocimiento sobre las nuevas terapias disponibles, como los CAR-T-Cell y el tratamiento de enfermedades ultra-raras, como la hemoglobinuria paroxística nocturna, con discusión sobre biomarcadores y terapias de alta especificidad.

Además, se presentaron varias ponencias de alto impacto clínico, como los nuevos abordajes terapéuticos en linfomas, centrados en la incorporación de anticuerpos biespecíficos y esquemas de inmunoterapia combinada; la actualización en el manejo del mieloma múltiple; o un bloque de enfermería oncohematológica, centrado en seguridad del paciente, manejo de efectos adversos y humanización de la atención en tratamientos complejos, con la participación de los enfermeros Juan Miguel Ruiz, Estefanía González y Julia Jiménez, en la mesa redonda liderada por Mayte Castelló, directora de Enfermería del Hospital Quirónsalud Málaga.

Este encuentro se erige así como un marco de trabajo para avanzar juntos, que «permite compartir conocimiento real entre profesionales que tratan a diario patologías muy complejas y nos ayuda a seguir ofreciendo a los pacientes la medicina más actual y personalizada», destaca el doctor Agustín Hernández.