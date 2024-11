Málaga acoge la reunión anual de la Sociedad Europea de Hipertermia Oncológica (ESHO)

Fact checked

El jefe del Departamento Integral de Oncología del Hospital Quirónsalud Málaga, Marbella y Campo de Gibraltar, el doctor Jorge Contreras, ha organizado esta semana en la capital de la Costa del Sol la 36ª Reunión Anual de la Sociedad Europea de Hipertermia Oncológica (36th Annual Meeting of the European Society for Hyperthermic Oncology, ESHO por sus siglas en inglés).

La Hipertermia oncológica es una terapia contra el cáncer mediante la que se utiliza calor para eliminar células cancerosas sin dañar otras células, empleándose como complemento de los tratamientos de radioterapia, quimioterapia o cirugía del cáncer. El doctor Contreras comparte que la Hipertermia oncológica «es una técnica segura que puede beneficiar a muchos pacientes oncológicos reforzando el tratamiento estándar (radioterapia y/o quimioterapia y/o inmunoterapia), siempre siguiendo la recomendación de su oncólogo y administrada en un centro oncológico y por personal con formación en su utilización».

Así, la Hipertermia locorregional profunda potencia los resultados de los tratamientos oncológicos convencionales en aquellas situaciones clínicas donde estos no puedan aspirar a conseguir resultados óptimos en diferentes localizaciones tumorales donde las expectativas de éxito no son muy altas. Generalmente, se prescriben ciclos individualizados de sesiones de tratamientos adaptados a la situación tumoral y tratamiento que el paciente está recibiendo, pero, por lo general, se suele administrar en sesiones de una hora aproximada de duración, dos o tres días por semana, en ciclos de 10-12 sesiones.

De todos los avances en el campo de la investigación y tratamiento en Hipertermia oncológica se ha hablado en este encuentro de los líderes mundiales de esta técnica, procedentes de prestigiosos hospitales de Europa, Asia y EEUU, que se han dado cita del miércoles 6 al viernes 8 de noviembre en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga.

Junto al doctor Jorge Contreras, en quien ha delegado la Sociedad Europea de Hipertermia Oncológica la organización de su 36 edición; han estado Hans Creeze, presidente de la ESHO; y Daniel Ortega, copresidente del congreso y coordinador de la Red Nacional HIPERNANO.

Además, estaban representadas las sociedades científicas oncológicas relacionadas con esta técnica: desde la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), el expresidente del Instituto Catalán de Oncología, el doctor Ferran Guedea; desde la Sociedad Española de Física Médica y del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, el doctor Damián Guirado; y por parte de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el doctor Juan Antonio Virizuela. También el doctor Pedro Lara, director del Centro Oncológico Integral Canario de Las Palmas de Gran Canaria, que ha hablado sobre el futuro de la combinación de Hipertermia e Inmunoterapia en oncología.

El Grupo Quirónsalud también ha estado representado por el doctor César Ramírez, jefe del servicio de Cirugía General y Digestiva de Quirónsalud Málaga; los doctores Juan Carlos Quero y Juan Antonio Virizuela, especialistas del servicio de Oncología de los hospitales Quirónsalud Infanta Luisa y Sagrado Corazón; y el doctor Ignacio Toscas, del Centro Médico Teknon de Barcelona.

El tratamiento con hipertermia es aceptado por las sociedades científicas, tales como la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), en más de 10 localizaciones tumorales, como son el cáncer colorrectal, el cáncer de pulmón avanzado, tumores del área de otorrinolaringología (ORL), tumores del Sistema Nervioso Central, cáncer de mama recidivado (reaparición de la enfermedad), sarcomas de partes blandas, tumores cutáneos resistentes al tratamiento convencional, entre otros.

Quirónsalud, pionero en el tratamiento a pacientes oncológicos en Andalucía

El grupo sanitario Quirónsalud es líder en el tratamiento integral del paciente oncológico. Sus ocho centros hospitalarios ubicados en poblaciones estratégicas de la comunidad han establecido un proyecto asistencial específico para garantizar una respuesta global y personalizada a los pacientes afectados de cáncer, independientemente de su edad.

Quirónsalud cuenta en Andalucía con dos plataformas oncológicas equipadas con tecnología de última generación para el diagnóstico y tratamiento integral del cáncer. Por un lado, cuenta con una en Andalucía Oriental. Así, el Departamento Integral de Oncología se ubica en el Hospital de Día Quirónsalud del Hospital Quirónsalud Málaga, ofreciendo también servicio a los hospitales Quirónsalud Marbella y Quirónsalud Campo de Gibraltar.

Por otro lado, cuenta con una segunda plataforma oncológica en el área de Andalucía Occidental, integrada por el Servicio de Radioterapia de Quirónsalud Infanta Luisa, así como por los Servicios de Medicina Nuclear de este mismo centro hospitalario sevillano y de Quirónsalud Córdoba para un diagnóstico más preciso de los procesos oncológicos. Esta dotación también ofrece asistencia a Quirónsalud Huelva y Quirónsalud Sagrado Corazón. Además, a esto hay que sumar los servicios de Oncología Médica y los hospitales de Día Oncológicos ubicados en los ocho centros sanitarios del grupo en Andalucía.