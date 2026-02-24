Fact checked

El Pleno de Cibeles ha aprobado por unanimidad crear una línea específica de apoyo municipal a la investigación biomédica, especialmente contra el cáncer de páncreas liderada por el científico Mariano Barbacid, y que se impulse una estrategia de mecenazgo científico. Un capítulo que despertó gran controversia en el país, ya que tras el hallazgo de Barbacid, podría quedar incompleto al no contar con financiación suficiente para su culminación.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida destinará este año otros 630.000 euros en apoyo a la investigación de centros privados y públicos, que se sumarán a los más de 3 millones de euros en forma de premios destinados a investigadores científicos desde que Martínez-Almeida es alcalde y a la apertura de un nuevo vivero de empresas, especializado en el sector de la salud, en el distrito de Hortaleza, como ha destacado el concejal delegado de Innovación, Ángel Niño.

La concejala de Vox, Arantxa Cabello, ha llevado al Pleno de Cibeles «el caso paradigmático de un gran investigador, Barbacid, que el otro día en la televisión, con asombro, se pudo ver que estaba pidiendo dinero para la investigación».

«Resulta que para un investigador que tiene éxito, que ha conseguido un gran avance, pues no tenemos dinero», ha lamentado Arantxa Cabello, que ha condenado «el desastre moral, político y administrativo en el país». La edil ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a encontrar del «presupuesto fabuloso de más de 7.000 millones de euros cómo financiar una línea de investigación biomédica».

Un descubrimiento inédito

España ha sido escenario en los últimas semanas de un avance científico de enorme relevancia en la lucha contra uno de los tumores más agresivos y con peor pronóstico: el cáncer de páncreas. El equipo liderado por el oncólogo e investigador Mariano Barbacid presentó recientemente un estudio que marca un antes y un después en la investigación de esta enfermedad, abriendo la puerta a nuevas terapias dirigidas que hasta ahora parecían inalcanzables.

Uno de los aspectos más destacados de este hito médico es su financiación. El equipo investigador ha logrado avanzar gracias a una inversión inicial de 3 millones de euros, aportados íntegramente por la Fundación CRIS contra el Cáncer, una contribución decisiva para alcanzar este punto clave de la investigación. Sin embargo, para poder continuar el desarrollo de los tratamientos y avanzar hacia los ensayos clínicos será necesario un impulso mucho mayor. Por ello, ya se ha puesto en marcha una campaña de recaudación destinada a reunir los 30 millones de euros necesarios para seguir adelante con las investigaciones.

Una cifra que pone de manifiesto la falta de apoyo institucional del Gobierno de Sánchez, especialmente si se compara con otras prioridades presupuestarias del Ejecutivo, que ha destinado una cantidades similares para financiar programas televisivos por citar algunos ejemplos.

Avance médico

La clave del logro, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, es una terapia combinada de tres fármacos que ha logrado eliminar por completo los tumores de páncreas en modelos experimentales de ratón y sin que las células desarrollen resistencia, algo que las terapias actuales no consiguen. Este enfoque ataca simultáneamente varias rutas moleculares que hacen que el tumor crezca y escape al tratamiento, especialmente el oncogén KRAS y otras proteínas vinculadas a la progresión de la enfermedad, lo que abre la puerta a posibles tratamientos más eficaces en humanos en el futuro, aunque todavía queda un largo camino hasta llegar a ensayos clínicos.