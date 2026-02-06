Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

España ha sido escenario en los últimos días de un avance científico de enorme relevancia en la lucha contra uno de los tumores más agresivos y con peor pronóstico: el cáncer de páncreas. El equipo liderado por el oncólogo e investigador Mariano Barbacid ha presentado un estudio que marca un antes y un después en la investigación de esta enfermedad, abriendo la puerta a nuevas terapias dirigidas que hasta ahora parecían inalcanzables.

Uno de los aspectos más destacados de este hito médico es su financiación. El equipo investigador ha logrado avanzar gracias a una inversión inicial de 3 millones de euros, aportados íntegramente por la Fundación CRIS contra el Cáncer, una contribución decisiva para alcanzar este punto clave de la investigación. Sin embargo, para poder continuar el desarrollo de los tratamientos y avanzar hacia los ensayos clínicos será necesario un impulso mucho mayor. Por ello, ya se ha puesto en marcha una campaña de recaudación destinada a reunir los 30 millones de euros necesarios para seguir adelante con las investigaciones.

Una cifra que pone de manifiesto la falta de apoyo institucional, especialmente si se compara con otras prioridades presupuestarias del Gobierno, que ha destinado una cantidad similar a financiar dos temporadas del programa televisivo de Broncano, mientras la investigación científica y médica sigue esperando un respaldo firme y sostenido.

El cáncer de páncreas sigue siendo una de las principales causas de mortalidad oncológica debido a su detección tardía y a la escasa eficacia de los tratamientos actuales. Frente a este panorama, el trabajo desarrollado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) se centra en atacar de forma directa los mecanismos moleculares que permiten al tumor crecer y resistir a las terapias convencionales.

El estudio presentado se basa en el desarrollo de inhibidores específicos capaces de bloquear las mutaciones que impulsan el crecimiento del tumor pancreático. Según los investigadores, los resultados obtenidos en laboratorio y en modelos preclínicos son muy prometedores, aunque todavía será necesario esperar entre dos y tres años para que estos inhibidores puedan comenzar a probarse en ensayos clínicos con pacientes.

Ensayos en hospitales públicos

Estos futuros ensayos clínicos, explican desde el CNIO, se realizarán en hospitales públicos españoles, garantizando así el acceso equitativo a los tratamientos y reforzando el papel de la sanidad pública en la investigación oncológica de vanguardia.

Este inicio de recaudación de fondos ha sido explicado este viernes por Barbacid en El programa de Ana Rosa, donde subrayó tanto la relevancia científica del hallazgo como las dificultades estructurales a las que se enfrenta la investigación en España. Barbacid insistió en que, aunque el camino es esperanzador, «aún queda un largo recorrido antes de que estos tratamientos lleguen a los pacientes». Así explicó que «si se contratan 10 químicos mejor que cinco, todo irá más rápido», apuntó Barbacid.

A pesar de la magnitud del avance, el respaldo institucional sigue sin materializarse. El Ministerio de Ciencia, dirigido por Diana Morant, aún no se ha puesto en contacto con el centro ni con el equipo de Barbacid tras la presentación del estudio. Una ausencia de apoyo que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la financiación pública de la investigación biomédica en España y el decoro de al menos reconocer el avance.

Barbacid, una de las figuras más prestigiosas de la oncología a nivel internacional, lleva décadas alertando de la necesidad de una apuesta firme y sostenida por la ciencia. Su trayectoria, marcada por descubrimientos fundamentales en el campo del cáncer, refuerza la credibilidad de un proyecto que ahora se perfila como una esperanza real para miles de pacientes.

Avance médico

La clave del logro, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, es una terapia combinada de tres fármacos que ha logrado eliminar por completo los tumores de páncreas en modelos experimentales de ratón y sin que las células desarrollen resistencia, algo que las terapias actuales no consiguen. Este enfoque ataca simultáneamente varias rutas moleculares que hacen que el tumor crezca y escape al tratamiento, especialmente el oncogén KRAS y otras proteínas vinculadas a la progresión de la enfermedad, lo que abre la puerta a posibles tratamientos más eficaces en humanos en el futuro, aunque todavía queda un largo camino hasta llegar a ensayos clínicos.