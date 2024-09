Fact checked

Este 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, establecido en 2009 por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP, por sus siglas en inglés) durante un Consejo celebrado en Estambul (Turquía), con el objetivo de promover y apoyar el papel que tienen estos profesionales en la prevención de enfermedades, promoción de la salud y seguimiento de tratamientos a nivel mundial #DMF2024.

Para ‘celebrarlo’, OKSALUD charla con el presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), Luis de Palacio, quien, además de brindar en esta fecha, nos adelanta datos sobre las próximas elecciones en la organización.



PREGUNTA: Este 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico. Pida un deseo…

RESPUESTA.- Que todos los pacientes ambulantes puedan retirar toda su medicación de su farmacia comunitaria.

P.- ¿Es el farmacéutico un profesional sanitario bien valorado en la sociedad española? ¿Por qué?

R.- La oficina de farmacia tiene un rol particular en la génesis y el mantenimiento de todos los pueblos y ciudades de este país. El 95% de los pueblos de más de 500 habitantes tiene una farmacia.

Por ello, el farmacéutico es el profesional sanitario más próximo y disponible a la población española, y el acceso al medicamento a través suyo, la primera y mayor conquista social desde hace siglos.

P.- ¿Cuál es el mayor escollo que el farmacéutico en el ejercicio en España?

R.- Una celosa restricción en el desarrollo y despliegue de la profesión farmacéutica.

Nos es muy difícil ofrecer servicios por encima de la estricta prestación farmacéutica por el mero hecho de que cuando se comercializan, suelen perseguirse. Empezando por publicitarlos.

P.- ¿Cómo afecta al profesional el exceso de regulación en España?

R.- Pues en línea con lo anterior, limita las posibilidades de desarrollo del farmacéutico y también del beneficio que puede recibir la sociedad mediante este desarrollo.

España es paradójicamente, un lugar con facilidad de acceso a la farmacia, pero en la que no se no se administran vacunas; no se suelen hacer pruebas diagnósticas sencilla; hay pocos servicios farmacéuticos desarrollados, porque solo se da margen profesional en la prestación farmacéutica; los farmacéuticos no pueden responsablemente sustituir la forma del medicamento o dispensar medicamentos para síntomas menores que descongestione la atención primaria al amparo de guías médicas, etc. etc.

P.- ¿Considera que en España hay una liberalización desordenada de la farmacia?

R.- El modelo español regula la ordenación en el territorio del establecimiento físico de las farmacias de forma estricta, y la propiedad de esos establecimientos, también de forma estricta. Creo sinceramente que estamos en las antípodas de una liberalización desordenada.

P.- ¿Cómo afrontan que los hospitales públicos y los centros de Atención Primaria ‘capitalicen’ parte de lo que podría ser gestionado desde la oficina de farmacia?

R.- Estas actividades citadas obedecen a una manera de hacer política sanitaria concreta. En mi opinión, la oficina de Farmacia siempre va a gestionar de forma más eficiente, el almacenamiento, rotación y dispensación de los medicamentos que la sanidad pública. Creo que costará menos dinero, se mantendrán más familias por toda España, y la población tendrá mejor servicio. Hoy, la gente debe acudir al hospital para un tipo de medicación y a la farmacia o incluso al centro de salud para el resto de su medicación. La solución de los políticos está siendo directamente llevarlos al domicilio, dejando fuera a las farmacias de proximidad. Está muy bien, pero es mucho menos eficiente, y cuando no para de bajarnos los precios y el margen, nos limitan dar servicio a residencias y dispensar todo el vademecum a los pacientes ambulantes, en realidad lo que queda es una intención: Saltarse a la farmacia.

P.- ¿Podríamos hablar de un ‘intrusismo’ en la profesión farmacéutica por parte de los laboratorios farmacéuticos en su relación con los pacientes? ¿Por qué?

R.- Creo que en general no. Porque el laboratorio entiende que la figura del farmacéutico implica una responsabilidad de cara al paciente, que tampoco es el objeto del laboratorio. Para ellos su negocio actual es sencillo y de responsabilidad suficiente. Temas como la verificación de falsificados son incompatibles con laboratorios entregando directamente los medicamentos.

Ahora bien, ha habido casos que considero feos, o poco éticos, como la exclusión de la farmacia en el acceso a los monitores flash de glucosa, los cuales son entregados en centros de salud si están financiados, o directamente del laboratorio al paciente de manera online si es privada. Además con el consiguiente registro del paciente, sus métricas, el nombre de su médico, etc.

Parecido nos pasa con algunos complementos nutricionales que tienen una condición de ‘cuasimedicamento’, y por ello mismo no terminan de aplicar los mismos estándares de comportamiento empresarial que sí tiene la industria farmacéutica, es decir, abstenerse de acudir directamente al paciente.

P.- Habrá elecciones en FEFE próximamente…

R.- El mandato actual termina en verano de 2025, y al ser el segundo, necesariamente debe haber relevo, porque FEFE tiene unos límites claros en este sentido.

Nuestra responsabilidad es trabajar hasta el último día y dejar las cosas igual o mejor de cómo las recibimos. Desde luego, animo siempre a todo el mundo a participar en la marcha de la empresarial, y en su defecto, ruego que se asocie y apoye la institución.

P.- ¿Cuáles son los hitos de FEFE con usted al frente? Entre sus objetivos estaban el cobro de las guardias obligatorias; la farmacia asistencial y digital, la eliminación del cupón precinto, la eliminación de los Reales Decretos, y la vuelta de los Diagnóstico Hospitalarios en las farmacias.

R.- Todo eso es cierto, eran y son objetivos por conquistar. Materialmente se ha avanzado algo, especialmente después de la pandemia. Sin embargo estos avances han sido insuficientes. Además tengo que decir que son objetivos que ni siquiera dependen enteramente de nosotros como principales interlocutores o ejecutores. Dependen de los gobiernos y legisladores nacionales y autonómicos. También dependen mucho de que sean objetivos compartidos con los colegios profesionales que tienen la concertación autonómica que les dan los gobiernos regionales. Creo que en materia de opinión del sector, hemos hecho una gran labor de influencia, y hemos sido referente intelectuales en asuntos muy concretos como los citados, a los que no les hemos perdido la cara, lo que valoro como hito en sí. De hecho, la Comunidad Valenciana este año eliminará el cupón precinto, empezando desde ya con Castellón. Todo mi reconocimiento a los presidentes de los colegios afectados por su determinación, muy especialmente a Rosa Arnau, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castellón.

Además, en el asunto que sí nos corresponde, que es nuestro papel de agente social, en el convenio colectivo, y en el diálogo social a través de la CEOE, pienso que la actuación ha sido muy buena. Tenemos seguridad jurídica y vigencia en el convenio colectivo. Hemos limitado al máximo los incrementos salariales y resto de condiciones laborales, alcanzando acuerdos difíciles para sindicatos y para nosotros. Teniendo en cuenta que el coste empresa del personal es la principal partida de gasto de nuestra economía, y que los impuestos al trabajo están en máximos históricos con un 42% sobre salarios, fruto del afán recaudatorio ilimitado de los gobiernos actuales, la gestión que hagamos del convenio es una actividad de mucha responsabilidad para todos los farmacéuticos.

En la CEOE pertenecemos al Comité Ejecutivo, y tenemos la vicepresidencia de la Comisión de Sanidad, donde participamos en numerosos grupos de trabajo. Por tanto, dejaremos un listón alto que otros puedan seguir aprovechando.

P.- ¿Qué cuestiones están estancadas o pendientes?

R.- Haciendo examen de conciencia, hemos intentado con determinación y compromiso todos los ítems que nos planteamos. Aparte de las cuestiones citadas y que quedan por lograr, hay un par más que lamento no haber completado. Ambas relacionadas entre sí, y referidas a la organización de FEFE. Una es la app de asociados a FEFE, que sea funcional y útil al farmacéutico, y que permita a la organización una eficiencia en su estructura y gestión de los socios. Y la otra, es una reforma estatutaria que también incentive el crecimiento de toda la empresarial, que agilice la gestión de FEFE, y que pudiera vincular el trabajo que hacemos la dirección de FEFE con el objetivo final que es crecer en asociados.

Lamento personalmente que no haya ocurrido, pero reconozco que faltó convicción en el resto de FEFE, y una eventual imposición de estos cambios podría generar una división interna que es el mayor de los males conocidos por FEFE en su historia.

P.- ¿Cómo ha de adaptarse la oficina de farmacia en este siglo XXI?

R.- Esta inocente pregunta es la que pretendemos desarrollar todos los años en nuestro congreso FEFE ONE DAY, que este año tendrá lugar el 15 de octubre en Madrid.

Los temas principales son la digitalización de la sociedad; el uso del móvil para absolutamente todos los órdenes de la vida mercantil, administrativa y social; los avances de la prescripción digital; La comunicación en estos tiempos de forma multicanal y multiplataforma y las claves jurídico-fiscales que están por venir a nuestro sector.

P.- Haga un pronóstico sobre las elecciones en FEFE.

R.- Tan solo un deseo, y es que el que venga sea bueno para FEFE, que será bueno para las farmacias. Pero sí creo que es muy conveniente que el Presidente, o su Secretario, o ambos, tengan mucha disponibilidad para estar todos los días en Madrid, bien la oficina de FEFE, bien la vida institucional que conlleva el cargo.

P.- Pida otro deseo…

R.- Salud para todos, y cuidarla desde la farmacia.