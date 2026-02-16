Fact checked

Poder observar a Lalo Soto a sus 103 años, nació el 16 de febrero de 1.923, jugando al tenis de mesa, con una gran agilidad física y con gran concentración, y ver cómo se agacha con extraordinaria facilidad a recoger las pelotas es una auténtica maravilla y, sin lugar a dudas, poder constatar que sí se puede llegar a ser centenario en plenas condiciones físicas y mentales. Y esta historia real la ha podido vivir en persona el doctor Manuel de la Peña, que se desplazó hasta la Federación Madrileña de Tenis de Mesa y jugó varias partidas de ping-pong con Lalo, que aguanto como un verdadero campeón más de una hora jugando sin parar. Y se agachó para recoger todas las pelotas que hizo falta.

Lalo le revela al afamado doctor que la clave para vivir sano a sus 103 años es caminar dos largas horas todos los días, una por la mañana y otra hora por las tardes y que gracias a su actividad no ha perdido movilidad ni agilidad. También le confesó que el tenis de mesa es su gran motivación y propósito de vida, y como es además el presidente de honor de su club implica un acicate para acudir varios días a la semana a jugar con sus amigos, a los que llama personalmente desde su propio teléfono móvil donde maneja el WhatsApp como nadie se puede imaginar, afirma el doctor de la Peña. La palabra pereza no existe en su vocabulario y lo que más ilusión le hace es estar en contacto con muchos amigos y miembros de su Club de Tenis de Mesa.

Salud en plena forma

Los fines de semana se va con su hija Roxi, de 69 años, a su casa de campo en Cuenca y así se entretiene haciendo otro de sus hobbies, trabajos de jardinería. Como ya es habitual, el doctor de la Peña le tomó la tensión arterial y le controló su frecuencia cardíaca, que estaba en 130/70mmHg y en 68 pulsaciones por minuto, gracias a su gran disciplina, ya que toma a diario toda la medicación para el corazón.

Lalo se crió entre viñedos en el municipio de Traspinedo (Valladolid), donde su padre tenía muchas tierras y su propia bodega de vino, y a Lalo le encantaba trabajar en el campo y en la vendimia. A Lalo le encantaba tomarse su copita de vino y le dijo al afamado doctor que le sentaba de maravilla. El doctor de la Peña le regaló un rosario bendecido en el Vaticano por el cardenal Angelo Acerbi, que tiene 100 años.

En su visita, De la Peña le hizo entrega a Lalo por llegar sano a sus 103 años la distinción de socio de honor de APACOR, la Sociedad Española de Pacientes del Corazón y Longevidad, asociación que celebra este año su 35º aniversario.

Hacer un recorrido por España y conocer a los 20.000 centenarios lleva su tiempo y si lo haces recorriendo el mundo en busca de los 700.000 tiene más mérito. Tan solo un médico de renombre mundial como el infatigable y reputado cardiólogo Manuel de la Peña Alonso-Araujo realiza este tour interminable, el cual le ha permitido descubrir un verdadero yacimiento de supercentenarios, quienes le están revelando sus secretos para llegar sanos a los 120, y que se han hecho virales en las redes sociales de De la Peña, donde sus reels han alcanzado millones de visualizaciones.

El legado de conocimiento de los superlongevos

Además de Jeanne Calment, una mujer que mantuvo una vida muy activa y vivió hasta los 122 años, las personas más longevas de la historia han sido la japonesa Kane Tanaka, que vivió hasta los 119 años; la americana Sarah Knauss, que murió a los 119, y la monja francesa Lucile Randon, que falleció a los 118 años. Entre los hombres más longevos del mundo, destacan el japonés Jirôemon Kimura, que vivió hasta los 116 años, el venezolano Juan Vicente Pérez Mora, que vivió hasta los 114 años y el extremeño Francisco Núñez Olivera, que falleció con 113 años.

Este legado de conocimientos se recoge en su obra maestra, «Guía para vivir sanos 120 años», un bestseller gracias a que relata historias reales y llenas de ternura a través de entrevistas clínicas, realizadas por este gurú de la longevidad, impregnadas de un gran humanismo que resulta paradigmático.

Por último, lo que es verdaderamente admirable es el liderazgo médico que ejerce entre la comunidad científica donde su poder de influencia está logrando cambiar la percepción de las personas longevas para que reciban la mejor asistencia sanitaria y no les falte nada de nada hasta el último día de su existencia y lo dice, ni más ni menos, un emblemático líder mundial de la longevidad.

El Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, bajo el liderazgo del doctor De la Peña, se ha convertido en un referente mundial en el estudio de la longevidad y la mejora de la calidad de vida. Con iniciativas que reúnen a Premios Nobel, ministros y expertos internacionales, esta institución impulsa proyectos de investigación que integran ciencia, tecnología y humanismo.