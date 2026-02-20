Fact checked

Coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, un nuevo estudio revela que el zumo natural de manzana puede ser una opción sencilla y eficaz para la recuperación de atletas que entrenan o compiten en ambientes fríos y de alta intensidad.

La investigación, liderada por Patrick Diel, científico de la Universidad Alemana del Deporte en Colonia, y publicada en la revista internacional Nutrients, se centró en descubrir si la ingesta de zumo de manzana después de practicar ejercicio intenso causaba la misma reacción inflamatoria en el organismo que las bebidas con azúcares añadidos o edulcoradas que se suelen usar post-entrenamiento.

El estudio analizó la salud intestinal de atletas antes y después de un ultramaratón, comparando el efecto de beber zumo de manzana diluido en agua frente a una bebida con la misma cantidad de azúcar, pero sin los compuestos naturales de la fruta. Los resultados mostraron que, aunque tanto el ejercicio como los azúcares pueden alterar la barrera intestinal, los compuestos naturales del zumo de fruta ayudan a mitigar estos efectos. Los deportistas que consumieron zumo de manzana natural recuperaron la función de la barrera intestinal más rápido que quienes tomaron la bebida azucarada.

Reducción del estrés y apoyo al sistema inmunitario

En otra parte del estudio, realizado con atletas aficionados, se observó que el consumo de zumo de manzana diluido después de una carrera influía en una proteína llamada CD14, que refuerza el sistema inmunitario. Además, los deportistas que bebieron zumo de fruta redujeron sus marcadores de estrés más rápido que aquellos que tomaron la bebida azucarada.

«Estos hallazgos ofrecen una nueva perspectiva sobre cómo reponer las necesidades del organismo después de la práctica de deportes de invierno. Diluir zumo de manzana natural en agua y beberlo después de esquiar, hacer snowboard o patinar es una forma sencilla y saludable de cuidar la salud intestinal y el sistema inmunitario», señala Patrick Diel.

La premiada dietista británica Carrie Ruxton añade que “para recuperarse adecuadamente tras el ejercicio, nuestro cuerpo necesita carbohidratos saludables. Recomiendo a atletas, aficionados al fitness y quienes van al gimnasio añadir unos 150 ml de zumo de manzana natural a su botella de agua para obtener una bebida deportiva económica y eficaz. Esta mezcla hidrata y aporta energía natural y polifenoles para una recuperación óptima”

Como en cualquier cambio dietético, se aconseja consumir zumo de fruta con moderación y dentro de una dieta equilibrada.

Vitaminas de la manzana

La manzana es una fruta rica en nutrientes, destacando principalmente por su aporte de vitamina C y fibra (pectina). Además, contiene pequeñas cantidades de vitaminas del complejo B (B1, B2, B5, B6) y vitamina E. Es una fuente de minerales como el potasio, fósforo y boro, fundamentales para la salud cardiovascular y cognitiva.

Principales vitaminas y componentes: