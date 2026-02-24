Insólito aviso de Consumo: alerta alimentaria tras hallar astillas de madera en queso rallado

Fact checked

El Ministerio de Consumo ha emitido una alerta alimentaria tras detectarse la posible presencia de astillas de madera en varios lotes de queso rallado comercializados en España, lo que ha motivado la activación de los protocolos de retirada y vigilancia en el mercado.

La advertencia se centra en el lote 2426026 de los quesos rallados tipo gouda de las marcas Alteza y Albéniz, ambos con fecha de caducidad del 5 de junio de 2026. Asimismo, se ha identificado el mismo lote 2426026 en el queso rallado mezcla mozzarella y provolone de la marca Froiz.

Según las autoridades, el problema se circunscribe exclusivamente a esos lotes concretos, por lo que el resto de productos de dichas marcas no se verían afectados por la incidencia detectada.

La alerta se debe al riesgo potencial que supondría la ingestión accidental de pequeñas astillas de madera, que podrían provocar lesiones en la cavidad oral o el aparato digestivo. Por ello, Consumo recomienda a quienes dispongan de los productos señalados que se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra.

Aunque hasta el momento no se han confirmado daños personales asociados a estos productos, las autoridades han optado por aplicar el principio de precaución para evitar cualquier posible incidente de salud pública.

Medidas de control y retirada

Las comunidades autónomas han sido informadas a través de la red de alerta alimentaria para verificar la retirada efectiva de los lotes implicados de los canales de distribución. Paralelamente, se están realizando comprobaciones para determinar el origen exacto de la contaminación y evitar que se reproduzca en futuras producciones.

Desde el Ministerio se subraya que los sistemas de control alimentario permiten detectar y reaccionar con rapidez ante este tipo de incidencias, garantizando la seguridad del consumidor.

Recomendaciones a los ciudadanos

Consumo aconseja revisar el etiquetado de los productos adquiridos recientemente y comprobar el número de lote y la fecha de caducidad. En caso de coincidir con los señalados, se recomienda no ingerir el producto y devolverlo al establecimiento para su reembolso o sustitución.

La alerta recuerda la importancia de conservar los envases originales y consultar periódicamente los avisos oficiales sobre seguridad alimentaria, especialmente en productos de consumo frecuente como los quesos rallados, presentes en numerosos hogares españoles.