Un hombre ha alertado a través de redes sociales que se ha contagiado de la viruela del mono al comprar un patinete por internet. Y es que, esta misma semana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitaba al colectivo gay, principalmente, la reducción de sus prácticas sexuales si provenían de nuevos contactos con otros hombres. Por este motivo, el usuario de redes Mei Rito ha advertido que él no he tenido ningún tipo de relación de riesgo, pero sí mantuvo contacto comercial con el vendedor del patinete con quién se contagió.

Mei Rito, cuenta que hace tres semanas decidió «aparcar la bici por las altas temperaturas» para contactar «con un chico por Wallapop (compra -venta de productos por internet) que vendía un patinete eléctrico. Quedamos en vernos para comprobar su estado, características y ajustar el precio”, relata el joven.

La compra resultó «genial» continúa manifestando el usuario de estas redes para asegurar que todo ello, «lo facilitó el vendedor, que era una persona bastante simpática». Así, tras explicar su funcionamiento y otras consideraciones del patinete, explica que le dejó probarlo para que estuviera convencido de la compra. Tras tomar la decisión de que era lo que buscaba, Mei Rito lo compró y se realizó la transacción.

El usuario de redes Mei Rito cuenta que, pasada una semana, comenzó a tener fiebre y dolores musculares. «Inmediatamente, pensé en el Covid por lo que me hice hasta tres PCR en las siguientes 48 horas y todas con resultado negativo”, asegura. Tras descartar esta enfermedad viral, el joven decide ir a urgencias y, tras realizarle varias pruebas de rigor, le diagnosticaron que era positivo en viruela del mono. «Los médicos me señalan que, dado que mi vida sexual no ha sufrido variaciones, lo más probable es que el virus, acabara en mis mucosas tras impregnarme de él en el patinete, posiblemente al tocar el manillar”, asegura.

De esta forma, este joven ha querido demostrar que contrariamente a lo que dice la OMS, «no se trata de una enfermedad de gays, porque como yo, lo puedes pillar comprando productos por internet».