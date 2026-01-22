Fact checked

El Ayuntamiento de Alcobendas ha adjudicado mediante concurso público a HM Hospitales una parcela de más de 32.000 metros cuadrados, ubicada en la calle Peñalara, para impulsar un ambicioso complejo asistencial con el que el municipio aspira a consolidarse como un enclave sanitario estratégico en la Comunidad de Madrid. El proyecto, que según ha destacado la alcaldesa Rocío García Alcántara reforzará el papel de Alcobendas como ciudad referente en salud, innovación y bienestar, integrará en un mismo espacio un hospital con hasta 140 camas —incluyendo maternidad, urgencias y consultas externas—, una residencia de mayores y un campus universitario, concebidos para generar sinergias clínicas, asistenciales y formativas y dar respuesta a las necesidades futuras de la población.

Entre las principales dotaciones asistenciales del futuro hospital destacan las 140 camas de hospitalización, un bloque quirúrgico con 12 quirófanos, de los cuales ocho serán quirófanos convencionales y cuatro de cirugía mayor ambulatoria, una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y Hospital de Día quirúrgico, Urgencias de adultos y pediátricas, con áreas diferenciadas y circuitos seguros.

Maternidad

La maternidad será uno de los servicios estratégicos del nuevo Hospital HM Alcobendas. Se ha diseñado como un espacio moderno que contará con 30 habitaciones orientadas al confort y la intimidad, 4 UTPR (Unidades de Trabajo de Parto y Recuperación); UCI neonatal, integrada en el circuito materno-infantil; Unidad de la Mujer, dotada con 6 consultas especializadas; ecógrafos; densitómetro y mamógrafo.

Además, contará con 70 consultas externas, organizadas de forma flexible y adaptable, servicios centrales de diagnóstico y tratamiento, incluyendo resonancias magnéticas, TAC, radiología digital, telemando, ecografía, endoscopias y laboratorio. A todo ello se suma una Unidad del dolor, farmacia hospitalaria y áreas específicas de apoyo clínico.

Campus universitario

La apuesta docente de HM Hospitales y la Universidad Camilo José Cela (UCJC) tendrá su espacio con la apertura del segundo Campus Universitario de CUHMED tras el de Montepríncipe, donde miles de estudiantes recibirán formación universitaria integrada en la práctica clínica real.

Fruto de la alianza de HM Hospitales con Grupo Arpada, el complejo incorporará una residencia de mayores Valdeluz con 150 plazas, organizada en seis unidades de convivencia y diseñada bajo un modelo de atención individualizada.

La residencia contará con un 85% de plazas en habitaciones individuales, favoreciendo la privacidad y el confort, así como con unidades de rehabilitación neurológica y servicios de fisioterapia, atención psicológica y sanitaria permanente. Además, incorporará servicios de bienestar como podología, peluquería y cafetería, espacios exteriores y zonas verdes, una sala sensorial y áreas comunes diseñadas bajo criterios de diseño biofílico, pensadas para fomentar la convivencia y el bienestar físico y emocional de las personas mayores.