La cura para las lesiones medulares traumáticas está un paso más cerca gracias al ingenio español. El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo lidera el proyecto europeo DREIMS, un dispositivo médico pionero que no solo actúa como un puente físico en la médula dañada, sino que libera medicación antifibrótica y aplica impulsos eléctricos para forzar la reconexión de los nervios.

Con una financiación inicial de 2,5 millones de euros, el proyecto entra ahora en una fase clave: la búsqueda de capital privado para saltar del laboratorio a los pacientes.

La ciencia actual se enfrenta a un muro casi insalvable cuando la médula se rompe: la fibrosis cicatricial y la falta de señales que guíen a los nervios para volver a crecer. Para romper esta barrera, el grupo de Reparación Neural y Biomateriales, dirigido por el doctor Jorge Collazos, ha diseñado un implante bioeléctrico de alta tecnología (clase III).

Este sistema es una «triple amenaza» contra la parálisis:

Microfibras conductoras: actúan como una guía física para que los axones (los cables de nuestras neuronas) sepan por dónde crecer. Hidrogel terapéutico: libera fármacos que evitan que la cicatriz bloquee el paso. Estimulación eléctrica: un sistema implantable que potencia la reparación y ayuda a restablecer la comunicación entre el cerebro y el cuerpo.

Resultados probados y hoja de ruta

La eficacia de esta tecnología no es una suposición. El dispositivo ya ha ofrecido resultados muy prometedores en modelos de contusión medular en cerdos, un paso previo fundamental antes de probarlo en personas. Actualmente, el proyecto ha alcanzado un nivel de madurez tecnológica (TRL 4-5) que permite definir ya un plan regulatorio serio.

El objetivo final es transformar DREIMS en un producto sanitario real a través de la startup Spinal Cord Technologies S.L. Según explica Collazos, el tratamiento produce efectos reparativos nunca vistos hasta ahora, pero necesitan socios estratégicos (fondos de capital riesgo o empresas del sector salud) para financiar la fabricación a gran escala y la validación clínica.

Calendario para la esperanza

DREIMS es el primer proyecto de su clase financiado por el Consejo Europeo de Innovación en Castilla-La Mancha. La investigación actual se extenderá hasta noviembre de 2026, con la vista puesta en un horizonte esperanzador: que los estudios clínicos con personas que sufren lesiones medulares puedan comenzar en el año 2028.