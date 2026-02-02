Fundación Mutua Madrileña destinará 2,3 millones a nuevos proyectos de investigación médica en hospitales españoles

Fact checked

La Fundación Mutua Madrileña abre este lunes su XXIII Convocatoria de Ayudas a la Investigación Médica, dotada con 2,3 millones de euros, que se destinarán a financiar nuevos proyectos científicos en determinadas especialidades, desarrollados en hospitales españoles. Hasta el próximo 4 de marzo, los investigadores pueden presentar su solicitud en la web de la Fundación Mutua Madrileña.

Desde hace veintitrés años, la Fundación Mutua Madrileña convoca estas ayudas que ya han servido para poner en marcha más de 1.400 proyectos. A su compromiso con la investigación médica, sostenido de forma ininterrumpida a lo largo de estas más de dos décadas, la fundación ya ha destinado más de 72 millones de euros. El año pasado, la convocatoria sirvió para apoyar 23 nuevos proyectos en 18 hospitales pertenecientes a 9 comunidades autónomas.

En esta nueva edición, la fundación financiará proyectos que se lleven a cabo en las áreas de: Trasplantes, centrada en donación y preservación de órganos, inmunotolerancia del injerto y órganos bioartificiales; Oncología, en esta edición enfocada en cáncer de mama; Traumatología y sus secuelas, incluidas las neurológicas; Enfermedades raras, que se manifiesten clínicamente durante la infancia y Salud mental, centrada en la prevención y abordaje del suicidio y otros trastornos conductuales relacionados en la población infanto-juvenil.

Los proyectos de investigación deberán llevarse a cabo en un Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) acreditado y las solicitudes se pueden presentar en https://www.fundacionmutua.es/salud/ayudas-investigacion/ donde ya están disponibles las bases. La convocatoria está abierta hasta el próximo 4 de marzo a las 13:00 horas.

Categorías especiales

Para continuar fomentando la investigación en red, la Fundación Mutua Madrileña mantiene una categoría especial de ayudas para incentivar la colaboración entre equipos de investigación de, al menos, cuatro comunidades autónomas distintas con proyectos en cualquiera de las cinco especialidades de investigación de la convocatoria general.

Asimismo, hay otra categoría específica para proyectos liderados por especialistas del cuadro médico de Adeslas, la compañía líder en seguros de salud integrada en el Grupo Mutua y participada por Caixabank.

Los proyectos serán evaluados por el Comité Científico de la Fundación Mutua Madrileña que preside el doctor Rafael Matesanz, y del que forman parte los doctores Ana Lluch, Enriqueta Ochoa, Miguel Caínzos, Antonio Torres y Fernando Marco.

Una historia de apoyo a la investigación médica

Desde su creación en 2003, la Fundación Mutua Madrileña tiene en la investigación médica y en la salud una de sus líneas de actuación prioritarias, junto con la acción social, la infancia y la juventud, la difusión cultural y la promoción de la seguridad vial.

Esta línea de trabajo sanitaria tiene como eje el apoyo a la investigación médica, y se completa con dos programas para ayudar a personas con problemas de salud, en concreto, financiando terapias rehabilitadoras (fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, etc.) a niños y adultos con enfermedades raras y a menores que tienen un trastorno del espectro del autismo (TEA).

Además, desde hace unos años, ante el deterioro y la creciente preocupación por la salud mental infanto-juvenil, la Fundación Mutua dedica también esfuerzos a esta área, tanto con la ayuda a la investigación médica, como promoviendo estudios y programas de asistencia específicos, como el Programa de Enlace Clínico de Salud Mental para Centros Escolares en la Comunidad de Madrid.