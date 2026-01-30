Sin embargo, aunque los pulmones estaban irreparablemente dañados y propiciaban la infección, el cuerpo del paciente estaba demasiado enfermo para aceptar pulmones nuevos; necesitaba tiempo para sanar.

Para resolver el problema, el equipo de Bharat diseñó un sistema de pulmón artificial que sustituyó temporalmente las funciones pulmonares. El sistema oxigenaba la sangre, eliminaba el dióxido de carbono y ayudaba a mantener un flujo sanguíneo estable en el corazón y el cuerpo mientras el paciente carecía de pulmones.

Tras la extirpación de los pulmones infectados, el estado del paciente mejoró. Su presión arterial se estabilizó, la función orgánica se recuperó y la infección remitió. Dos días después, se dispuso de pulmones de donantes y los cirujanos realizaron un trasplante doble de pulmón. Más de dos años después, el paciente ha vuelto a su vida normal con buena función pulmonar.

«Convencionalmente, el trasplante de pulmón se reserva para pacientes con enfermedades crónicas como la enfermedad pulmonar intersticial o la fibrosis quística», recuerda Bharat. «Actualmente, se cree que, si se padece SDRA grave, se continúa con el apoyo y, con el tiempo, los pulmones mejorarán». Pero los pulmones, al ser extirpados del paciente, revelaron una historia diferente. Al analizarlos a nivel molecular, los investigadores encontraron cicatrices generalizadas y daño inmunitario. Estos son indicios de que el tejido había alcanzado una etapa irreversible y no podía recuperarse por sí solo.

«Por primera vez, biológicamente, estamos dando una prueba molecular de que algunos pacientes necesitarán un trasplante doble de pulmón, de lo contrario no sobrevivirán», indica Bharat.

Por ahora, este enfoque se limita a centros altamente especializados con la experiencia y los recursos necesarios. Bharat espera que, con el tiempo, el concepto se adopte en dispositivos más estandarizados que puedan mantener con vida a los pacientes mientras esperan nuevos pulmones.