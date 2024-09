Fact checked

El daltonismo, explica la Clínica Mayo, es una incapacidad para ver la diferencia entre ciertos colores. Aunque mucha gente usa comúnmente este término, el verdadero daltonismo, que es el que todo se ve en tonos de blanco y negro, es raro. Según se desprende del lema de la campaña del pasado año, unos 300 millones de personas viven con esta visión de color mala o deficiente.

La ‘ceguera al color’ fue descrita por John Dalton (1766-1844) porque tanto él como su hermano veían los colores de manera diferente, cuestión que describió y fundamentó la causa en el trabajo ‘Hechos extraordinarios relacionados con la visión de los colores’, en el que explicó que las deficiencias en la percepción del color se deben a anomalías del humor vítreo, el líquido que rellena el espacio comprendido entre la superficie interna de la retina y la cara posterior del cristalino. Corría el año 1794 cuando Dalton presentó esta teoría ante la Sociedad Filosófica y Literaria de Mánchester ‘Lit & Phil’, de la que formó parte al llegar a Mánchester. Esta investigación fue desacreditada estando él en vida, pero su apellido dio el término común para designar esta patología.

Este 6 de septiembre se celebra el Día de Concienciación sobre el Daltonismo, fecha que coincide con el cumpleaños de John Dalton quien acertó con su hipótesis acerca de que esta afección suele ser heredada. Y, concretamente, los hombres son más propensos a nacer con esta ceguera de color. Aunque ciertas enfermedades oculares y algunos medicamentos también pueden causarla.

Famosos como el cofundador y CEO de Facebook Mark Zuckerberg; el ex presidente de los Estados Unidos Bill Clinton; o los actores Samuel L. Jackson y Keanu Reeves han relatado su experiencia y hoy OKSALUD entrevista a una persona daltónica para saber más sobre las implicaciones en su vida diaria de esta afección. Se trata de Guillermo Boada Rodríguez.

PREGUNTA.- ¿Qué colores no distinguen las personas con daltonismo?

RESPUESTA.- Realmente el daltonismo implica ver todo en blanco y negro, pero es muy poco frecuente.

La mayoría de las personas con daltonismo no podemos distinguir entre el rojo y el verde y menos personas entre el azul y el amarillo.

R.- ¿Por qué soy daltónico? ¿Es heredado en su caso el daltonismo? ¿Cómo le afecta?

R.- Esta alteración es hereditaria, aunque también se puede deber a algunas afecciones, ciertos medicamentos o sustancias químicas o simplemente envejecer. Puedes heredarlo en diferentes grados: leve, moderado o grave. Las deficiencias de color heredadas suelen afectar a ambos ojos, y la gravedad no cambia a lo largo de la vida.

Afecta, por ejemplo, a la hora de distinguir si un aparato está encendido o apagado (luz verde o roja).

P.- Ah, en el día a día… por ejemplo, ¿cómo ve un campo de fútbol Guillermo Boada?

R.- El césped del campo de fútbol lo veo de un tono rojizo.

P.- ¿Qué pasa con los semáforos?

R.- Ahí recurro al truco de la claridad……Me resulta más claro el verde que el rojo.

P.- ¿Influye en su salud?

R.- No.

P.- El Día de Conciencia sobre el Daltonismo se ha centrado muchos años en los desafíos en el ámbito deportivo. Como jugador de balonmano, ¿cómo le ha afectado esta alteración)

R.- Como yo era portero de balonmano, si mis compañeros iban de rojo y el rival de verde tenía problemas a la hora de distinguirlos para darles un pase de contraataque. En esos casos, mi equipo se cambiaba de equipación antes de empezar el partido.

P.- Además ha centrado su carrera profesional en el ámbito de la tesorería. ¿Qué pasa con los gráficos de colores, por ejemplo?

R.- En el área financiera es muy usual utilizar color verde para los valores positivos y rojo para valores negativos. Tanto a mis superiores como a mis colaboradores les ponía al corriente de mi problema para en la medida de lo posible sustituir el verde por el amarillo y así poder evitar errores de bulto.

P.- ¿Ha heredado alguna de sus hijos esta alternación?

R.- No. Le doy un dato curioso: el daltonismo es más común en hombres que en mujeres. Esto se debe a que el gen responsable del daltonismo se encuentra en el cromosoma X, y los hombres tienen sólo un cromosoma X. Yo tengo dos hijas. (Risas)

P.- ¿Y tienen más probabilidades los descendientes de sus hijas de heredar el daltonismo?

R.- Las mujeres portadoras del gen del daltonismo rojo-verde pueden transmitirlo a sus hijos varones; existe un 50% de probabilidad de que el niño herede el gen y desarrolle daltonismo.

Otra cosa ocurre con el daltonismo azul-amarillo y el daltonismo completo; no están ligados al cromosoma X y pueden afectar a personas de ambos sexos por igual.

P.- La ciencia ha avanzado este siglo en el desarrollo de, por ejemplo, lentes especiales diseñadas para mejorar la percepción del color. ¿Las ha probado? ¿Qué sabe del tema?

R.- No, no las he probado. La verdad es que desconocía que existieran. Tanto en los reconocimientos médicos de mi empresa (Prevención Quirón) como en la óptica donde me hago las revisiones periódicas de la vista y mis gafas son conocedores de mi problema, pero nunca me han hablado de la existencia de estas lentes.