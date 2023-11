La gripe porcina ha vuelto a saltar a los humanos al detectarse un caso en Reino Unido, lo que ha provocado alerta sanitaria en las autoridades del país y preguntas entre la comunidad científica internacional sobre esta enfermedad que proviene del mundo zoonótico. Más del 60% de las enfermedades que sufren los seres humanos provienen de los animales, por lo que se pide mayor vigilancia y prevención entre animales y seres humanos, como se ha puesto en valor desde el programa One Health:

Una sola salud humana, animal y ambiental.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, siglas en inglés) ha señalado que esta semana se ha detectado el primer caso de gripe porcina en un ser humano.

El contagio fue detectado durante «un proceso de seguimiento rutinario» del virus de la gripe, después de dar positivo en un test efectuado por el médico de esta persona al presentar «síntomas respiratorios», explicó hoy la UKHSA en un comunicado.

La nota señaló que el individuo padeció una «enfermedad leve» y que se «ha recuperado totalmente» del subtipo del virus de la gripe porcina (o influenza porcina) H1N2.

Según expone la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su página web, los virus de la gripe porcina, por lo general, no infectan a los humanos, aunque ocasionalmente se ha informado de brotes en personas en contacto directo con cerdos. Hay también algunos casos documentados de transmisión entre personas.

En este sentido, la UKHSA indicó que «no se ha determinado aún la fuente de infección», por lo que «sigue bajo investigación».

«Estamos trabajando rápidamente para rastrear contactos cercanos y reducir cualquier posible propagación. De acuerdo con los protocolos establecidos, se realizan investigaciones para conocer cómo el individuo adquirió la infección y evaluar si existen más casos asociados», según la nota la directora de incidencias de la agencia, Meera Chand.

Asimismo, su veterinaria jefa, Christine Middlemiss, aseguró que se están proporcionando «conocimientos científicos y veterinarios especializados» para reforzar la investigación de la UKHSA sobre este primer caso detectado en el Reino Unido.

«Los criadores de cerdos también deben informar inmediatamente a su veterinario local de cualquier sospecha de gripe porcina en sus piaras», agregó la experta.

UKHSA has detected a single confirmed human case of influenza A(H1N2)v, which is the first detection of this strain of flu in a human in the UK. We are monitoring the situation closely.

Read more in our news story: https://t.co/TqZ3kt1uEG

— UK Health Security Agency (@UKHSA) November 27, 2023