Resistencia a los antibióticos: un desafío multidisciplinar entre salud humana, animal y ambiental

Los antibióticos son medicamentos utilizados para prevenir y tratar las infecciones bacterianas. La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de estos fármacos. Así, las bacterias multirresistentes se han convertido en un grave problema para la salud pública. En España, provocan más de 23.000 muertes al año. Dadas estas cifras, la preocupación mundial es cómo atajar esta situación que de seguir así, será la principal causa de muerte en 2050.

Por ello, se ha puesto en marcha el concepto One Health, impulsado por la alianza cuatripartita formada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente (PUMA), que busca equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas, al reconocer que están estrechamente relacionados y son interdependientes.

One Health, Una única salud, interpela a múltiples sectores, disciplinas y comunidades en diversos niveles de la sociedad, con miras a trabajar conjuntamente para promover el bienestar y neutralizar las amenazas para la salud y el medio ambiente. Para dar mayor visibilidad a la interconexión existente entre salud humana, animal y ecosistemas, y poner el foco en las estrategias implementadas desde esta perspectiva, la compañía biofarmacéutica MSD y la Plataforma One Health en España han organizado el Seminario de periodistas Diálogos MSD Inventing for Life: Un mundo, una salud.

La directora ejecutiva de Policy MSD en España, Cristina Nadal, ha señalado que la colaboración es clave para un planteamiento eficaz de Una única salud. «Consideramos que es muy importante seguir haciendo

difusión del concepto One Health. Por eso, hemos reunido hoy aquí a profesionales de la salud humana, de la salud animal y de las ciencias del medio ambiente, además de a representantes de los pacientes y de las administraciones públicas. Somos una de las pocas compañías que aborda la salud humana y animal, y tenemos un profundo compromiso con el medio ambiente. Estamos convencidos no solo de la necesidad de concienciar, sino de colaborar coordinadamente en tomar acción para encontrar posibles soluciones que contribuyan a afrontar los desafíos presentes y anticiparnos a los futuros».

Y es que, la pandemia ha dejado constancia de la interrelación entre los hombres y los animales. En estos momentos, hay un equilibrio muy frágil y se deben llevar a cabo esfuerzos pora mejorar esta interconexión. En este siglo ha habido grandes avances en Inteligencia Artificial y tecnología média que está siendo disruptiva, pero es la globalización y estos cambios tecnológicos, los que tienen tanto aspectos positivos como negativos y es ahí donde se debemos estar vigilantes, porque se puede romper el equilibrio natural de la vida y dejar entrever que es muy fragil todo ello.

Es en este sentido, la presidenta de la plataforma One Health en España, Maite Martín, quien ha subrayado que «este enfoque reconoce el estrecho vínculo existente entre la salud de las personas, la salud de los animales y la del entorno en que coexisten, y supone un importante cambio de paradigma al abogar por una visión desde una perspectiva de salud pública (proteger y conservar la salud de la población) en contraposición con la visión de sanidad (tratar la enfermedad tras su aparición), que tenemos actualmente».

Desafíos del siglo XXI

En el último siglo, la sociedad ha afrontado muchos retos importantes, principalmente en el ámbito de la salud, que han impactado en nuestro bienestar. Con el aumento a nivel global de la población humana, cada vez más personas viven en estrecho contacto con animales silvestres y domésticos, lo que favorece la transmisión de enfermedades entre animales y personas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE), el 60 % de los agentes patógenos que causan enfermedades humanas tienen su origen en los animales domésticos o silvestres. Asimismo, el 75 % de las enfermedades humanas infecciosas emergentes y resistentes a los antibióticos conocidos tiene este origen.

Al mismo tiempo, factores como el cambio climático, en especial el aumento de las temperaturas y la pluviosidad, las alteraciones de las condiciones ambientales y los hábitats, unido al aumento de los desplazamientos internacionales de personas, animales y productos de origen animal, han incrementado la probabilidad de transmisión de enfermedades entre animales y personas (zoonosis) y su velocidad de propagación a escala global. Así lo han demostrado virus como el H1N1, que se expandió rápidamente alrededor del mundo en 2009 y hoy es uno de los tres incluidos en la vacuna antigripal estacional regular, o el propio Covid-19, que fue declarado pandemia por la OMS en marzo de 2020.

El Gobierno de España ha puesto en marcha un Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de enfermedades transmitidas por Vectores cuya finalidad no es otra que disminuir el riesgo y reducir al mínimo el impacto global de estas enfermedades emergentes desde esta perspectiva.

El papel del cambio climático

Dentro del modelo de trabajo One Health, responder a los efectos del cambio climático y la protección del medio ambiente es también una prioridad. Durante su intervención, el director de Acción Climática de ECODES, Pablo Barrenechea, ha explicado: «En Sanidad #PorElClima somos conscientes de que nos enfrentamos a un enorme desafío: preservar la salud de la población en un mundo en constante movimiento, en el que personas, animales y medio ambiente forman parte de una compleja red de interacciones. Fenómenos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas naturales están afectando a este complejo equilibrio.

Por este motivo, buscamos acelerar la acción frente al cambio climático en el sistema sanitario, ayudando a disminuir su huella de carbono y reducir su impacto sobre el clima, facilitando su rol de prescriptor de medidas de prevención a toda la sociedad y visibilizando la relación entre el cambio climático y la salud de las personas».

En este sentido, Santiago Vega, catedrático del área de Salud Animal de la

Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera, ha insistido en que «solo podremos enfrentarnos a los desafíos del siglo XXI, concomitantes a la crisis climática, el aumento de la población mundial y la urbanización, la intensificación de la producción pecuaria y agrícola, la alteración de los ecosistemas y la globalización del comercio y el tránsito humano, a través de esta estrategia. La medicina humana, la veterinaria y las disciplinas medioambientales deben tratarse de forma integrada, con el fin de diseñar e implementar prácticas, programas, políticas, legislación e investigación, para lograr mejores resultados en salud pública».

En España, la perspectiva One Health está presente en iniciativas como el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), la Estrategia de Vigilancia en Salud Pública, la futura Agencia Estatal de Salud Pública 12 o el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente (PESMA), así como en la agenda sanitaria de la Presidencia española del Consejo de la UE. Pero todavía queda camino por recorrer en este sentido.

Raquel Sánchez, asesora del Foro Español Pacientes, ha reconocido que «los pacientes son aún grandes desconocedores de este concepto. Necesitamos mucha formación e información, y para ello el papel de los medios de comunicación es crucial, porque nos acercan a la realidad, a testimonios y experiencias vitales, ofreciéndonos soluciones, desde un punto de vista constructivo, positivo y de corresponsabilidad. Administración, pacientes, médicos, farmacéuticos, veterinarios y demás profesionales sanitarios hemos de unir esfuerzos y voz para ahondar en este enfoque, que es, sin duda, transversal, construyendo una salud para todos, humana, animal y ambiental, y un Sistema Nacional de Salud sostenible para la vida y el bienestar».

Vacunación

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) está considerada una de las mayores amenazas para la salud a las que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI, asegura la OMS. En 2019 fallecieron en el mundo 1,27 millones de personas por infecciones de este tipo, según un estudio publicado en The Lancet en 2022, y si no se toman medidas urgentes, las previsiones para el año 2050 pronostican un coste de 10 millones en vidas humanas.

Rafael Cantón, coordinador clínico del European Committee of Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST), ha puesto de manifiesto los avances que se están dando en el ámbito de la investigación: “Se han conseguido nuevos antimicrobianos, asociaciones de betalactámicos conocidos con nuevos inhibidores de betalactamasas y una nueva cefalosporina, que evitan de forma eficiente resistencias con elevado impacto. No obstante, necesitamos seguir investigando en nuevas dianas, explorar estrategias innovadoras como la fagoterapia, la trasferencia de microbiota o los sistemas de edición genética, así como potenciar proyectos que nos hagan entender mejor los mecanismos de transmisión y selección de bacterias resistentes y multirresistentes”.

Como parte de este enfoque las estrategias de prevención, y en particular la

inmunización humana y animal, son indispensables para prevenir y controlar muchas enfermedades transmisibles y/o zoonóticas, por lo que sustentan la seguridad sanitaria mundial. Además, se consideran fundamentales para hacer frente a las enfermedades infecciosas emergentes.

El Dr. Jaime Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología, ha resaltado, en esta línea, que las vacunas reducen de forma importante el uso de antibióticos: «Sólo la vacuna de la gripe puede reducir el consumo de antibióticos en casi un 40%, esto es fundamental puesto que las resistencias antibióticas causan 35.000 muertes al año en la UE y están consideradas como una de las amenazas a la salud global por parte de la OMS en 2019. Hay que trabajar para conseguir mostrar la importancia de las vacunas frente a las resistencias antibióticas».

Dentro de las amenazas a la salud mundial -ha seguido explicando el Dr. Pérez-, «en el caso de Europa encontramos enfermedades emergentes como el Dengue, el Chinkunguya o el Zika, y las vacunas son una de las herramientas fundamentales para el control de estas enfermedades y para frenar su expansión».

Pandemia silenciosa

Para Bruno González-Zorn, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y director de la Unidad de Resistencias Antimicrobianas, “la aproximación One Health es esencial en la lucha contra la pandemia silenciosa de la resistencia a los antibióticos. La vacunación, tanto de infecciones bacterianas como víricas es una herramienta vital en la batalla contra la pandemia silenciosa de la resistencia a los antibióticos en medicina humana y veterinaria, ayudando a reducir la necesidad de estos medicamentos y preservar su eficacia para futuras generaciones.

Según ha señalado el Dr. González-Zorn, «al prevenir enfermedades infecciosas, disminuimos la dependencia de los antibióticos, frenando así la aparición y propagación de bacterias resistentes. Las vacunas juegan un papel crucial en la lucha contra la resistencia a los antibióticos, protegiendo la salud pública y la de los animales al evitar infecciones que de otro modo requerirían tratamiento antibiótico intensivo. A final de este año publicaremos la nueva lista de la OMS de Medicamentos de importancia crítica para el ser humano (Lista MIA), que hemos elaborado desde la perspectiva One Health».

Por su parte, Helene Lanz, directora general de MSD Animal Health para España y Portugal, y Cristina Nadal, directora ejecutiva de Policy MSD en España, han recalcado como conclusiones principales del seminario que «es importante realizar una labor de educación y concienciación social para comprender los vínculos que unen e interconectan a los seres humanos, los animales y el medio ambiente. A través de la fabricación de vacunas y medicamentos para la prevención de enfermedades en personas y animales, así como la reducción de la población de vectores, mostramos cómo la salud de todas las especies está intrínsecamente relacionada. Al mismo tiempo, es necesario contribuir al fomento de políticas públicas capaces de garantizar una mayor protección de la salud de las personas, animales y su entorno».