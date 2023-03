La Fundación Lilly y The Conversation convocan la III edición del ‘Premio Divulgación Medicina y Salud’

Fact checked

La Fundación Lilly y The Conversation convocan la tercera edición del Premio de Divulgación sobre Medicina y Salud, que tiene como objetivo promover y reconocer la divulgación en salud y medicina, fomentar la utilización del español como lengua para la transmisióndel conocimiento científico en general, y de las ciencias de la salud en particular, así como impulsar la divulgación social del conocimiento en el ámbito hispanohablante.

Pueden ser candidatos a estos galardones, doctorandos y personal docente o investigador menores de 30 años, incluidos los nacidos en 1993, vinculados a universidades -públicas o privadas- o centros de investigación -públicos o con participación pública- concursando con un artículo original de divulgación en español, sobre un tema basado en su área de especialización.

El artículo deberá ajustarse a los formatos y límites establecidos en las bases, disponibles en la web de la Fundación Lilly. Además del artículo, los candidatos deben enviar un certificado de matriculación como doctorando en centro universitario, o de vinculación como personal docente e investigador (PDI) al centro universitario o de investigación, durante el curso 2022-2023, junto con el resto de la documentación requerida en las bases, al correo electrónico [email protected] El plazo para el envío de las candidaturas comienza el a 1 de marzo hasta las 24:00h del día 28 de abril de 2023 (horario de España peninsular). El jurado, designado por la Fundación Lilly y The Conversation España, está compuesto por personas de reconocido prestigio en el ámbito de la docencia y la investigación en salud y medicina, en la divulgación del conocimiento y en el periodismo.

De todas las candidaturas presentadas, el jurado elegirá 10 finalistas, entre las que se premiarán dos de los artículos recibidos. Así, se concederán un primer premio dotado con 2.000 euros y un segundo premio dotado con 1.000 euros.

Los diez artículos preseleccionados, incluidos los dos ganadores, serán publicados en la edición en español de The Conversation, medio de comunicación que registra alrededor de seis millones de lecturas mensuales actualmente. El fallo del jurado se dará a conocer el 25 de junio de 2023, coincidiendo con el quinto aniversario del lanzamiento de The Conversation en español. Asimismo, ese día se conocerá la lista de los 10 trabajos seleccionados, que serán publicados en The Conversation antes de que finalice 2023.

El Premio de Divulgación sobre Medicina y Salud Fundación Lilly – The Conversation es un reflejo del compromiso de ambas instituciones por abrir y diseminar el conocimiento científico desarrollado en español procedente del mundo académico y divulgarlo a la sociedad, dotando a la opinión pública de una mayor claridad y profundidad en el ámbito de la ciencia, especialmente en salud y medicina.

Ediciones anteriores

El premio, que nació en 2021, ha celebrado ya dos ediciones y ha reconocido la labor de divulgación científica desarrollada por estudiantes y doctorandos de varias universidades españolas. A lo largo de sus ediciones han recbido más de 200 candidaturas.

En el año 2021, el artículo ganador fue “¿Cuáles son los beneficios cerebrales de tocar un instrumento?”, de Rafael Román Caballero, estudiante de doctorado en el Grupo de Investigación de Neurociencia Cognitiva del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada.

El segundo premio fue otorgado al artículo “La vida secreta de las plaquetas”, de Patricia Martínez Botía, que cursaba el Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo y el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA). En el año 2022, se premió el artículo ‘Luz, arquitecta de la vida’, de Claudia García, doctoranda e investigadora en el grupo Fisiología, Nutrición y Cronobiología de la Universidad de Murcia.

Por su parte, ese mismo año, quedó como finalista el artículo ‘Estimada inteligencia artificial, ¿podrías explicarme por qué no me han asignado el trasplante?’de Jon Rueda, La Caixa INPhINIT Fellow y doctorando en filosofía, Universidad de Granada.