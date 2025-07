Fact checked

Madrid se prepara para uno de los eventos más multitudinarios del año, el Orgullo LGTBIQ+ 2025, con un dispositivo sanitario e informativo sin precedentes. Junto al ambiente de celebración, las autoridades y entidades de salud ponen el foco en la prevención de enfermedades asociadas a contextos de alta concentración social y sexual.

Las calles de Madrid se llenan de color, música y reivindicación este fin de semana con la celebración del Orgullo 2025, que promete batir récords de asistencia. Sin embargo, junto a la fiesta, las autoridades sanitarias lanzan un mensaje claro: prevenir es cuidar, y más aún en entornos donde el contacto estrecho entre miles de personas puede aumentar el riesgo de transmisión de ciertas infecciones.

Multiplicación de puntos informativos

La Comunidad de Madrid han multiplicado las mesas informativas respecto a años anteriores. Estas estarán distribuidas por todo el centro de la ciudad y especialmente en las zonas de mayor afluencia, como Chueca, Gran Vía, la plaza de Pedro Zerolo y el entorno del Retiro.

En estos espacios se repartirá material preventivo como preservativos internos y externos, lubricantes y folletos informativos, además de ofrecer atención personalizada a quienes tengan dudas sobre salud sexual, prevención del VIH, el virus de la viruela del mono (mpox) o cualquier otra ITS.

El objetivo, según la Consejería de Sanidad, es «garantizar que el Orgullo sea una celebración segura, accesible y responsable, sin estigmas pero con conciencia sanitaria».

Riesgos reales, sin alarmismo: qué puede transmitirse y cómo protegerse

La euforia, el contacto físico frecuente, las fiestas privadas y el uso de aplicaciones de citas en estos días son parte del entorno del Orgullo. Por ello, los expertos recuerdan que este tipo de eventos, aunque no son un problema en sí mismos, pueden aumentar la exposición a infecciones si no se toman ciertas precauciones.

Las infecciones más comunes en este tipo de eventos son:

VIH: aunque el acceso a la profilaxis (PrEP) y los tratamientos antirretrovirales ha reducido drásticamente la transmisión, sigue habiendo nuevas infecciones. El uso del preservativo continúa siendo clave.

Sífilis y gonorrea: en auge en los últimos años, especialmente entre hombres que tienen sexo con hombres. Suelen ser asintomáticas en fases iniciales, por lo que la detección precoz es vital.

Mpox (antes conocida como viruela del mono): aunque el brote de 2022-2023 ya fue controlado en gran parte, sigue habiendo casos esporádicos. Se transmite por contacto directo prolongado piel con piel, fluidos corporales o fómites (ropa, sábanas).

Hepatitis A, B y C: todas transmisibles por vía sexual. Algunas pueden prevenirse con vacunación.

Prevención, atención y acceso

Madrid ha intensificado las campañas informativas en redes, apps de contactos y medios digitales, con mensajes enfocados en la importancia del testeo regular, el uso de preservativos y la profilaxis pre y post exposición (PrEP/PEP).

Se han reforzado las unidades móviles de diagnóstico rápido de VIH y otras ITS, disponibles sin cita previa en puntos estratégicos de la ciudad.

Los centros de salud sexual como Sandoval o los checkpoints comunitarios permanecerán abiertos con horario ampliado durante los días clave del Orgullo.

Más allá del estigma: salud con orgullo

Desde los colectivos se insiste en que hablar de salud sexual no debe ser motivo de vergüenza ni de señalamiento. De hecho, su labor comunitaria durante estas fechas refuerza el enfoque positivo de la prevención: «disfrutar cuidándose y cuidando a los demás».

Asimismo, profesionales sanitarios advierten que la visibilidad del Orgullo no debe asociarse con irresponsabilidad. Las infecciones de transmisión sexual pueden afectar a cualquier persona, independientemente de su orientación o identidad sexual. Pero es en estos entornos donde se puede hacer más eficaz la labor de prevención, testeo e intervención rápida.

Hazte la prueba: si no te has hecho un test reciente de VIH o ITS, aprovecha la oportunidad en los puntos móviles gratuitos.

Conoce la PrEP y la PEP: consulta si puedes beneficiarte de la profilaxis pre o post exposición.

Evita compartir objetos personales: como toallas, ropa interior o juguetes sexuales.

Vacúnate si formas parte de los grupos de riesgo: especialmente contra la hepatitis A, B o el mpox.

Si tienes síntomas (fiebre, sarpullido, dolor al orinar, úlceras, etc.), acude a un centro de salud sexual.

Madrid celebra el Orgullo con más fuerza que nunca, pero también con más responsabilidad. La salud no es un freno a la libertad, sino su mejor aliada. Y protegerse, informarse y cuidarse es también un acto de orgullo.

Vacunación viruela del mono

Actualmente, se dispone de una vacuna para prevenir tanto la viruela como la enfermedad mpox. Esta vacuna, del laboratorio Bavarian Nordic A/S, se comercializa en Europa con la marca IMVANEX® y en Estados Unidos como JYNNEOS®, pudiendo utilizarse indistintamente. Ambas contribuyen a prevenir la enfermedad y reducir la gravedad de la misma en caso de desarrollarla.

Estas vacunas no producen lesión de inoculación, como ocurría con las vacunas clásicas frente a la viruela.

La vacuna contiene virus modificados que no son capaces de producir la enfermedad ni transmitirla a otra persona.

La vacuna puede usarse para la protección frente al virus de mpox en dos situaciones:

antes de estar expuesto al virus (profilaxis preexposición).

después de haber tenido contacto con el virus (profilaxis posexposición).

Criterios de vacunación

Las recomendaciones de vacunación frente a mpox aprobadas a nivel nacional en septiembre de 2024 son las siguientes:

Se recomienda la vacunación de los siguientes grupos de riesgo:

Personas que mantienen prácticas sexuales de riesgo, especialmente, pero no exclusivamente GBHSH (Gays, Bisexuales y Hombres que tienen sexo con Hombres), incluyendo múltiples parejas, personas que mantienen sexo en grupo y personas cuya/s pareja/s tiene más parejas sexuales. Personas con riesgo ocupacional, siempre que no se pueda garantizar el uso adecuado de elementos de protección individual, como personal sanitario en consultas especializadas en atención de ITS/VIH que atienden a personas con prácticas de alto riesgo y personal de laboratorio que maneja muestras potencialmente contaminadas con virus mpox o personal que se encarga de la desinfección de superficies en locales específicos donde se mantienen relaciones sexuales de riesgo. Personas con características específicas que realizan viajes a zonas afectadas.

Se recomienda la vacunación a todos los contactos estrechos que no hayan pasado la enfermedad y con mayor riesgo de enfermedad:

Personas con riesgo de enfermedad grave o complicaciones:

Personas con inmunodepresión, incluyendo infección por VIH con CD4 ˂200 cel/ml.

Embarazadas en cualquier trimestre de gestación.

Población infantil de cualquier edad.

Personal sanitario expuesto a fluidos corporales, tejidos de lesiones o secreciones respiratorias sin el EPI apropiado (o con incidencias en la utilización del mismo). Personal de laboratorio que maneje muestras de un caso confirmado sin el EPI apropiado (o con incidencias en la utilización del mismo).

En caso de que Vd. sea un contacto estrecho, recibirá una llamada de Salud Pública para recibir indicaciones sobre medidas a adoptar e información sobre la vacunación.

Se recomienda completar la pauta vacunal, en personas vacunadas con indicación de preexposición con una segunda dosis, con un intervalo de al menos 28 días tras la primera dosis.

No se podrán vacunar las personas que presenten síntomas sugestivos de mpox o que presenten alguna de las contraindicaciones para la vacunación (enfermedad febril aguda grave o infección aguda, alergia a alguno de los componentes de la vacuna).

En la Comunidad de Madrid, se dispone de esta vacuna en los siguientes centros sanitarios: Centro Internacional de Vacunación de la Comunidad de Madrid, Centros Sandoval y Centro de Especialidades Médicas del Ayuntamiento de Madrid. Las personas que cumplan los criterios de indicación de vacunación podrán solicitar la vacunación:

En el Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid, a través de cita previa. Pedir cita

En los Centros Sandoval, Sandoval Sur y Sandoval II. Más información sobre estos centros.

En el Centro de Especialidades Médicas del Ayuntamiento de Madrid. Más información sobre éste Centro.