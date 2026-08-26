Fernando Simón, ‘gurú’ del covid que pronosticó «solo algún caso» se incorpora al dispositivo de seguimiento epidemiológico de Ceuta

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Más de 200 casos de gastroenteritis, episodios de sarna, impétigo y tuberculosis, 45.000 vacunas aportadas gracias a la colaboración de las comunidades autónomas y un Gobierno de Pedro Sánchez que insiste en que no existe una emergencia sanitaria en Ceuta. A este escenario se suma ahora un nuevo protagonista: Fernando Simón, que se incorpora al dispositivo de seguimiento epidemiológico de la ciudad.

Y esta vez no es una broma. El que fuera rostro visible de la gestión de la pandemia de coronavirus ya está en Ceuta para participar en el seguimiento de la situación sanitaria. Su presencia añade una nueva vuelta de tuerca a una crisis que ha obligado a movilizar recursos sanitarios y que ha situado a la ciudad bajo una especial vigilancia epidemiológica.

Simón, quien durante la pandemia pronosticó que habría «uno o dos casos» y que más recientemente ha señalado que el hantavirus «no supone un riesgo alto», es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). Tiene previsto visitar los campamentos y el Hospital Universitario de Ceuta, además de mantener una reunión con el jefe de Medicina Preventiva, Julián Domínguez.

Su incorporación completa un peculiar cartel de responsables y especialistas desplazados a Ceuta para evaluar una situación que el Gobierno sigue sin calificar de emergencia sanitaria. Junto a Simón, el ministro Ángel Víctor Torres y los responsables sanitarios tratan de dar respuesta a un escenario marcado por el aumento de determinadas patologías, la necesidad de reforzar la vacunación y la presión asistencial.

La imagen resulta, cuando menos, llamativa: si Fernando Simón vuelve a escena, aunque sea en calidad de especialista y no como portavoz de una pandemia, es porque la situación epidemiológica de Ceuta merece una vigilancia especial. El Gobierno insiste en rebajar la alarma; los datos y el despliegue sanitario dibujan, sin embargo, un escenario que obliga a extremar la prevención. Ahora solo falta que alguien vuelva a decir aquello de que «todo está controlado».

Esta vez el escenario es diferente

Los expertos en enfermedades infecciosas han insistido en que las patologías detectadas en Ceuta deben abordarse mediante diagnóstico, tratamiento y aislamiento individual cuando esté indicado, y no mediante un confinamiento colectivo. La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas ha señalado que las condiciones de hacinamiento e higiene son el principal problema que debe resolverse.

Mientras tanto, el conflicto laboral amenaza con abrir un nuevo frente. Los médicos de Ceuta reclaman la unidad de las organizaciones sindicales y plantea la posibilidad de una huelga general sanitaria ante la situación que atraviesan los profesionales. Los facultativos consideran que el problema ha dejado de ser exclusivamente asistencial y que la falta de refuerzos y la presión sobre el sistema requieren una respuesta que vaya más allá de las medidas anunciadas por la Administración.

Los médicos siguen aislados por el Gobierno

El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha mostrado este miércoles su profunda decepción tras la visita del secretario de Estado de Sanidad y presidente del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Javier Padilla. Una visita que, a juicio del sindicato, ha dejado más declaraciones que respuestas y ninguna reunión de trabajo con los médicos que están afrontando directamente la actual situación asistencial.

El SMC considera especialmente desafortunado justificar esa ausencia de interlocución en que el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta ya mantuvo una reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García, durante su visita anterior. Haber escuchado una vez a los médicos no convierte en innecesario volver a escucharlos, mucho menos en una situación que cambia prácticamente cada día. Ahora, con esta nueva incorporación, se vuelve a demostrar que el Gobierno no es capaz de atajar la situación crítica sanitaria de ceutí, ni parece que lo consiga el gurú Fernando Simón.