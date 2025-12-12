Fact checked

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, criticó este viernes sobre la huelga nacional de médicos que el Estatuto Marco no estuviera incluido en el orden del día en la Comisión Interterritorial de Salud, algo que, según dijo, sorprende a «todos los consejeros, independientemente de su color político». En representación de los consejeros del PP, insistió en que la ministra retire el borrador actual y comience un proceso de negociación real con las comunidades autónomas y los técnicos, haciendo un diagnóstico completo del SNS.

Asimismo, reclamó la participación de otros ministerios: Función Pública (Óscar López) para el Estatuto Básico del Empleado Público, Hacienda (María Jesús Montero) para la memoria económica, Trabajo (Yolanda Díaz) y Educación (Pilar Alegría) para la homologación de planes formativos para profesionales extracomunitarios.

Matute advirtió que, si no se siguen estos pasos, García podría ser recordada como «una traidora por sus compañeros de profesión y como una cobarde al señalar a otros como culpables de este Estatuto Marco de la vergüenza».

La consejera aseguró que la entrega de datos de cribados de cáncer al Ministerio de Sanidad se realiza «en tiempo y forma» siguiendo el trabajo de la Comisión de Salud Pública. Sus declaraciones llegan después de que la ministra Mónica García indicara que Madrid es la única autonomía que aún no ha remitido la información.

«Esto no va de Comunidad de Madrid, esto va de un Sistema Nacional de Salud (SNS) y de una Comisión de Salud Pública, en la que se reunieron los técnicos tras la petición de los consejeros en el Consejo Interterritorial de definir los indicadores», explicó Matute en declaraciones previas al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

La consejera recordó que la Comisión estableció inicialmente tres indicadores básicos para trabajar en el resto y desarrollar el sistema informático donde volcar los datos. «Por lo tanto, el equipo de Salud Pública está trabajando en ello», insistió. Añadió que no se pueden comparar indicadores sin estandarización: «Si yo me peso en kilogramos y tú en libras, no podemos comparar esos datos; eso es lo que se está resolviendo».

Matute criticó a García por centrar constantemente sus comentarios en Madrid, hablando de «madriditis aguda», y subrayó que la ministra debería abordar cuestiones de todo el SNS. «No hace falta que yo hable para que vean que lo que siempre menciona es Comunidad de Madrid, Ayuso y las privadas. Eso limita su papel de gestión del SNS», aseguró.

En este contexto, la consejera responsabilizó a la gestión ministerial de la situación en el sistema, señalando lo que considera un «fracaso» en diversas iniciativas, como el Estatuto Marco, la ley del medicamento, la ley de listas de espera, los planes formativos y la ausencia de un Plan de Recursos Humanos. Asimismo, denunció la «carencia» de profesionales sanitarios y la desorganización del sistema tras la huelga contra el borrador del Estatuto Marco. «Todo porque la ministra se ocupa únicamente de Madrid», enfatizó.

Sobre los indicadores en Ceuta y Melilla, Matute pidió que García informe también del resto de comunidades y no solo de aquellas que considera destacan, afirmando que debería ofrecer una visión completa antes de realizar declaraciones públicas.

Lista MIR y falta de gestión

La consejera también cuestionó la demora en la publicación de la lista MIR, prevista para los exámenes de enero, atribuyendo la situación a cambios en el comité de expertos que provocaron dimisiones en julio. Criticó la falta de planificación del Ministerio, que podría retrasar aún más la salida de estas listas, generando preocupación entre las comunidades.

Matute lamentó que la ministra haga declaraciones públicas antes de las reuniones oficiales, calificando la actitud como «una falta de lealtad institucional» y «lamentable».

Hospital de Torrejón

Sobre la posible rescisión del contrato con la gestora privada del Hospital de Torrejón, Matute aclaró que, con los datos actuales, no se contempla dicha medida. No obstante, señaló que la evaluación de todos los hospitales, sean de gestión directa o indirecta, es continua. «Si encontrásemos alguna irregularidad que justificara una decisión, actuaríamos con contundencia», afirmó.

La consejera quiso transmitir tranquilidad a la población, asegurando que la asistencia y la seguridad no se han visto afectadas, y que las autoridades seguirán monitorizando la situación para tomar decisiones cuando sea necesario.