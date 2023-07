Los expertos recomiendan que los más pequeños utilicen sistemas de seguridad homologados en la piscina o playa

Fact checked

Los pediatras de Atención Primaria piden extremar las precauciones para evitar ahogamientos durante el verano. Y por esto recomiendan que los más pequeños utilicen sistemas de seguridad homologados en la piscina o playa.

Según el último Informe Nacional de Ahogamiento (INA) emitido en 2022, fallecieron un total de 37 personas por este motivo con edades comprendidas entre los 0 y 17 años.

Con las vacaciones de verano, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) recuerda que diversión debe ir acompañada de seguridad, especialmente entre los menores.

Y debe recordarse porque el mayor porcentaje de accidentes se da entre los 11 y los 17 años, seguido del de 0 a 3 años.

Los sistemas de seguridad son necesarios especialmente entre los niños que están empezando a nadar. Los expertos recomiendan que el mejor sistema de seguridad es, sin duda, el chaleco, siempre y cuando cumpla con los estándares de calidad.

Con motivo del inicio de las vacaciones estivales para muchas familias, AEPap señala también que, además de extremar la seguridad dentro del agua, es muy importante hacerlo fuera a la hora de protegerse del sol tomando todo tipo de precauciones.

La alimentación en esta época del año también hay que cuidarla. En vacaciones suele darse una mayor libertad a la hora de consumir ciertos alimentos. Pero hay muchas formas de construir un menú saludable, sin olvidar el consumo de frutas, verduras y hortalizas a diario.

Por otro lado, se establece que los viajes con niños hay que planificarlos antes porque es necesario prever que se hace y dónde se va a ir.

A su vez, se aconseja, beber agua de forma frecuente en estos días, podemos comer cosas fresquitas y ligeras. Mientras que en los viajes en coche siempre es mejor usar sistemas de retención infantil homologados y que sean adecuados al tamaño y edad del niño. Es más seguro en sentido contrario a la marcha y en la zona central del asiento trasero.

Siguiendo estos consejos, uno puede pasarlo mejor en verano y no sufrir determinados riesgos. Así se evitan accidentes y se intenta combatir el calor de esta época. Si no lo tienes claro, entonces los pediatras pueden aconsejar sobre ello ates de irse de vacaciones, así como realizar un control exhaustivo sobre la salud del niño. de esta manera sabemos con seguridad que no hay posibles problemas antes de ir de viaje.