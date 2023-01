Guatemala ha expresado que ser País Socio de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en 2023 supone «una inmejorable oportunidad» para mostrar sus fortalezas y su «alto» potencial para posicionarse a nivel mundial como uno de los principales atractivos turísticos del continente americano. OKDIARIO entrevista a Miguel Solís, consejero Comercial y de turismo de la Embajada de Guatemala.

Pregunta: ¿Qué importancia tiene para Guatemala estar este año en FITUR 2023? ¿Cómo ha sido ser el país socio?

Respuesta: No solo es providencial, sino que es una decisión realmente acertada de nuestras autoridades, porque este año se espera que se retorne a niveles previos a la pandemia y es el momento perfecto para apoyar a aquellos pequeños y medianos empresarios del sector turístico, no sólo en Guatemala, porque esto es una industria que sobrepasa fronteras.

Yo creo que es el momento justo y se nota. Hay una afluencia interesante y los visitantes a FITUR 2023 están muy emocionados e ilusionados de volver a reactivar su negocio dentro del turismo, también los turistas de volver a viajar y de volver a vivir.

P:¿Será 2023 el año de la recuperación? ¿Qué previsiones de turistas tenéis?

R: Por darte una cifra deseada, estamos esperando sobrepasar los 2 millones de visitantes este año. Si lo comparamos con las cifras de hace un par de años de 600.000 turistas, se trata de un crecimiento sustancial y realmente esperamos que toda la cadena de valor y de suministro del sector turismo, como te digo, no sólo en Guatemala, se reactive, porque realmente la derrama económica y la derrama de beneficios por los efectos derivados de la crisis del coronavirus que hay, no solo el sector en sí, sino para el país, es importante realmente.

P: ¿Qué tipo de mercados queréis atraer en 2023?

R: Sin lugar a duda, la presencia en esta feria nos confirma el interés que tenemos por el turista europeo para que visite Guatemala y dependerá mucho de la decisión final del turista. Pero, en Europa, nosotros hemos notado que hay un importante interés con el turismo sostenible, el turismo responsable, el turismo ecológico, que tiene que ver con la naturaleza y el apoyo a la conservación del medio ambiente.

Unos aspectos que son fundamentales para Guatemala, ya que tenemos muchas zonas verdes y somos uno de los países más diversos en el mundo, y todo esto es lo que queremos compartir con los turistas que estén interesados en visitarnos. Una mezcla de cultura, arqueología, naturaleza y aventura.

P: ¿Cuáles son los proyectos que vais a implantar desde Guatemala para promocionar un turismo más sostenible? ¿Es más caro viajar de forma sostenible?

R: En el momento en el que estamos viviendo somos conscientes de que solamente si nosotros conservamos lo que tenemos para ofrecer podemos ser sostenibles en el tiempo. Y no es un tema de moda, es un tema de urgencia y es un tema de sensibilidad personal. El turismo es una industria verde, es una industria sostenible en sí misma y en la medida en que podamos rentabilizar y apoyar a esas pequeñas comunidades que son lo que busca conocer el turista europeo, en esa medida vamos a lograr un desarrollo y no solo en el sector del turismo, sino a nivel general. Una forma de viajar que sobrepasa fronteras y deja un desarrollo por donde va, eso siempre es importante.

Respecto a si es más caro o no, tenemos que ser consciente de que lo que realmente sería más caro sería no atenderlo y el costo final sería mucho mayor. El no reconocer que hay que hacer un esfuerzo importante por mantener nuestra naturaleza, por mantener nuestro mundo y el costo de ignorar eso será mucho mayor que cualquier incremento del precio de las operaciones que conllevan acoplarse a ciertos estándares de sostenibilidad.

Ahora, Guatemala tiene una bendición inmensa en el clima, por ejemplo, tenemos un clima primaveral todo el año y en términos de color tú vas y ves mucho verde. De hecho, Guatemala significa lugar de árboles.

P: ¿Qué tipo de turista va a Guatemala? ¿Queréis incorporar nuevos tipos de turistas a vuestra cartera?

R: La UNESCO, recientemente, ha reconocido a la Semana Santa de Guatemala como Patrimonio Intangible de la Humanidad y este es un excelente momento para compartir no solo esa noticia, sino esa oportunidad de conocer esas bellezas interesantes de Guatemala. Además, el español conoce muy bien este tipo de cultura y cuando llega a Guatemala a ver eso, se da cuenta de que es muy parecido a lo que tiene en casa, con un sincretismo y con una mezcla de colores guatemaltecos que la hacen muy distinta, pero a su vez similar.

Lo mismo sucede con el idioma. Yo diría que el turista español en este caso, al llegar a Guatemala, se va a dar cuenta de que hay muchas cosas que compartimos, sin duda, tenemos orígenes culturales similares y se va a dar cuenta de que se puede sentar en un restaurante y estar hora y media tomándose un cafecito, porque nosotros apreciamos como el español, ese momento de la comida, ese momento de la sobremesa, encontrará algo familiar en muchas de nuestras costumbres.