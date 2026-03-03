Este antiguo ejercicio chino podría bajar la presión como algunos fármacos

Fact checked

Los movimientos lentos, fluidos y estructurados del Baduanjin, una disciplina tradicional de origen chino, podrían ofrecer beneficios comparables a los de ciertos medicamentos para la presión arterial, según sugieren investigaciones recientes. Este hallazgo sitúa a esta práctica ancestral como una posible herramienta complementaria y escalable para mejorar la salud cardiovascular a largo plazo.

La hipertensión es uno de los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y muerte prematura en todo el mundo. Aunque los tratamientos farmacológicos son eficaces, no siempre están al alcance de todos los pacientes o pueden generar efectos secundarios. En este contexto, los expertos llevan años explorando intervenciones no farmacológicas que ayuden a controlar la tensión arterial de forma segura y sostenida.

El Baduanjin —literalmente ocho piezas de brocado— consiste en una serie de ocho movimientos suaves que combinan respiración controlada, concentración mental y posturas corporales lentas. A diferencia de ejercicios más intensos, esta práctica resulta accesible para personas mayores o con limitaciones físicas, lo que la convierte en una opción especialmente atractiva para programas de salud pública.

Presión arterial sistólica y diastólica

Los resultados de diversos estudios clínicos indican que quienes practican Baduanjin de manera regular experimentan descensos significativos de la presión arterial sistólica y diastólica. En algunos casos, estas reducciones se aproximan a las observadas con ciertos antihipertensivos, especialmente cuando la práctica se mantiene de forma constante durante semanas o meses.

Los investigadores destacan que el efecto no se limita al componente físico. La combinación de movimiento suave, respiración profunda y atención plena podría reducir el estrés, mejorar la función endotelial y favorecer el equilibrio del sistema nervioso autónomo, factores todos ellos implicados en el control de la presión arterial. Esta interacción entre cuerpo y mente explicaría por qué una actividad aparentemente sencilla puede tener un impacto fisiológico relevante.

Población envejecida

Además, al tratarse de una intervención de bajo coste y fácil implementación, el Baduanjin presenta ventajas en términos de escalabilidad. Puede practicarse en casa, en centros comunitarios o en programas de rehabilitación cardiovascular, sin necesidad de equipamiento especializado. Esto abre la puerta a estrategias preventivas que complementen los tratamientos médicos tradicionales, especialmente en poblaciones envejecidas o con acceso limitado a recursos sanitarios.

No obstante, los especialistas subrayan que esta práctica no debe considerarse un sustituto directo de la medicación prescrita, sino un complemento potencial dentro de un enfoque integral de la salud cardiovascular. Mantener hábitos saludables, como una dieta equilibrada, la reducción del consumo de sal y la actividad física regular, sigue siendo esencial.

A medida que crece el interés científico por las intervenciones mente-cuerpo, el Baduanjin emerge como un ejemplo de cómo tradiciones antiguas pueden encontrar un lugar en la medicina moderna. Su capacidad para combinar accesibilidad, bajo riesgo y beneficios medibles lo convierte en un candidato prometedor para reforzar el control de la hipertensión y mejorar la salud del corazón a largo plazo.