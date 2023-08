Estas son las causas de dejar las tareas para mañana cuando las puedes hacer hoy

Fact checked

El concepto procrastinación está cada vez más en boga. Es otra forma de decir dejar las cosas para mañana cuando las puedes hacer hoy, o no tener ganas de acabar las tareas. Posponer las actividades te a va suponer más de un problema cuando realmente no cuesta tanto llevarlas a cabo. Por qué lo hacemos.

Aunque no pasa nada por no trabajar constantemente y aburrirnos un poco, si dejamos siempre esa tarea para el día siguiente, nunca se hará.

Causas de dejar las tareas para mañana

Cansancio general

Es normal que, tras una jornada de trabajo, estemos cansados tanto física como mentalmente. En este caso, una es una excusa barata, es mejor entonces descansar y levantarse antes al día siguiente para seguir con aquellas cosas que no hemos acabado. Porque entonces se harán de forma rápida y mal.

No saber qué decidir

A muchas personas les cuesta decidirse cuando hay que hacer tal cosa. Esto aporta un desgaste mental tal que puede hacer que la persona se bloquee y entonces ya no haga nada de nada. Entonces hay estrés y ansiedad. Debemos entonces descansar y afrontar este bloqueo porque va a seguir allí, todo depende de ti.

Querer hacerlo todo muy bien

En este caso, sucede un poco lo contrario, porque al querer hacer tan bien una tarea resulta que no se acaba nunca.

Falta expresa de motivación

Muchas veces no acabamos ni hacemos tareas, no porque estemos cansados si no por falta total de ganas, acompañado de cero motivación. Esto puede parecer baladí, pero es importante porque si la cosa sigue no habrá manera de hacer esta y otras tareas parecidas nunca.

Cómo vencer a la procrastinación

Ananda Ceballos, experta y colaboradora de Petit BamBou, da algunos consejos para que la dura vuelta a la rutina no nos sumerja en la procrastinación.