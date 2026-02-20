Fact checked

El próximo domingo, 22 de febrero, se conmemora el Día Mundial de la Encefalitis, una efeméride que se celebra desde el año 2014 para concienciar sobre esta enfermedad escasamente conocida por la población general: la asociación Encephalitis International calcula que el 77% de la población desconoce qué es la encefalitis, a pesar de su elevado riesgo de dejar secuelas neurológicas importantes y de su alta mortalidad.

«Se llama encefalitis a la inflamación del cerebro que puede ser causada por una infección (encefalitis infecciosa) o por una reacción errónea del sistema inmunitario (encefalitis postinfecciosa o autoinmune). Además, también puede afectar a estructuras próximas del encéfalo, como las meninges (meningoencefalitis) o la médula espinal (mielitis o encefalomielitis)”, explica la Dra. Saima Bashir, Coordinadora del Grupo de Estudio de Neurología Crítica e Intensivista de la Sociedad Española de Neurología.

«Debido a esta inflamación se producen cambios en el estado neurológico del paciente. Los síntomas más habituales son fiebre, dolor de cabeza, confusión, problemas de memoria, comportamientos inusuales, convulsiones, psicosis… Y, sin una detección temprana y tratamiento, puede dejar numerosas secuelas en los pacientes o incluso provocar la muerte».

La Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que en España se producen alrededor de 1.200 casos al año (2-4 casos por cada 100.000 habitantes al año). Y, aunque la enfermedad puede producirse a cualquier edad, es más común en adultos mayores y personas con problemas inmunitarios, y también entre la población infantil y adolescente: 10 de cada 100.000 niños la padecerán este año.

Las secuelas de la encefalitis

En España, y también según datos de la SEN, la tasa de mortalidad de la encefalitis ronda entre el 5% y el 20% de los casos, y puede dejar secuelas en más del 20% de las personas que sobreviven. Dificultades de aprendizaje o de desarrollo (35%), problemas de memoria (18%), cambios en la personalidad (18%) o problemas motores o problemas de audición, habla o de visión (17%), son las secuelas más comunes, pero también otros como fatiga, dolor, cefaleas o epilepsia.

«Desde la SEN queremos recalcar la importancia de buscar atención médica urgente ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso, cambios de comportamiento o convulsiones, ya que la detección temprana de la encefalitis es crucial. Y en bebés es especialmente relevante estar atentos a síntomas como fiebre, letargo, disminución del apetito, vómitos, rigidez corporal, irritabilidad o llanto inexplicable e inusual, así como presentar hinchazón en la fontanela, es decir, en la parte superior de la cabeza», destaca la Dra. Saima Bashir.

Cómo se puede prevenir

«Pero si es importante su detección temprana, aún lo es más su prevención. Seguir las pautas de vacunación y tener una higiene adecuada, así como tomar medidas para reducir el riesgo de picaduras de mosquitos y garrapatas, sobre todo si se planea viajar a países de alto riesgo, son las mejores herramientas para prevenir esta enfermedad», añade la experta.

Y es que la encefalitis infecciosa, causada por virus, bacterias, hongos o parásitos, es la tipología más común en todo el mundo. Y, aunque se han identificado más de un centenar de organismos que pueden ser causantes de la encefalitis infecciosa, los virus siguen siendo la causa más frecuente. Los virus del sarampión, paperas, polio o rubéola pueden causar encefalitis muy graves en las personas no vacunadas. También los enterovirus y los virus transmitidos por animales (como mosquitos o garrapatas) y los virus de la familia herpes (herpes simple, virus de la varicela-zóster).

Una patología en aumento

En el mundo se producen tres nuevos casos de encefalitis cada minuto, y se calcula que los años de vida perdidos por muerte prematura y los años vividos con discapacidad (AVAD) que genera la encefalitis suponen cerca de 5 millones de años, debido a la alta carga de secuelas neurológicas posteriores.

Además, en las últimas tres décadas, el número de casos de encefalitis ha experimentado un crecimiento superior al 12%. Detrás de este aumento se encuentran aspectos como el cambio climático, la expansión urbanística, la cada vez mayor movilidad geográfica de la población o los movimientos antivacunas, que han incrementado el riesgo de contraer encefalitis víricas, así como otros factores ambientales y de estilo de vida que también han incrementado las complicaciones autoinmunes.

«Los casos de encefalitis en España, y gracias a la vacunación y a la higiene, son mucho menores que hace unas décadas, pero sí que estamos observando un ligero aumento de los casos de carácter autoinmune, sobre todo en jóvenes y adultos menores de 40 años y principalmente en mujeres, y también un aumento de casos por picaduras de garrapatas y mosquitos, como, por ejemplo, los brotes notificados en muchas regiones de España por el virus del Nilo Occidental», comenta la Dra. Saima Bashir.

«Al tratarse de una urgencia médica, con importantes complicaciones, la encefalitis exige identificar de forma precoz sus síntomas y reforzar las medidas de prevención. Confiamos en que este Día Mundial de la Encefalitis sirva para ampliar el conocimiento social y sensibilizar a la población sobre esta enfermedad».