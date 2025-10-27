El ejercicio físico es una herramienta transversal y sostenible que debe estar integrada en la asistencia sanitaria

Fact checked

El Dr. Fernando Serrano Pérez, Jefe de Servicio de Rehabilitación del Hospital Quirónsalud Sur presentaba, en el XLI Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA), celebrado los días 22, 23 y 24 de octubre en Madrid, el estudio “Importancia de los programas de ejercicio físico y salud”, que evalúa capacidades físicas, aspectos psicológicos y conductuales en personas mayores.

El estudio se basa en un programa de ejercicios en grupo de 20 personas mayores (70 años de edad media, 55% mujeres y 45% hombres) dos días a la semana con una duración de 1 hora cada día, en el que se usaron encuestas anónimas que preguntaban sobre aspectos físicos, psicológicos, y emocionales.

En cuanto a los resultados, el 90% de los participantes han mantenido o bajado su tensión arterial, al 100 % les ha ayudado a incluir el ejercicio como una rutina en su vida y el 60 % toma menos pastillas.

“Este trabajo da continuidad a una década de programas de ‘Optimización Funcional’ realizados en distintos ámbitos (pacientes afectados por Covid-19, tanto en planta como en UCI, pacientes trasplantados pacientes oncológicos, pacientes con problemas de salud mental, …), con una excelente acogida por parte de pacientes y profesionales, -asegura el Dr. Serrano-. La idea es sencilla (y muy antigua): si el cuerpo se mueve, todo funciona mejor. No hacen falta grandes tecnologías, sino conocimiento, método y liderazgo clínico para motivar equipos y activar al paciente en su proceso de salud”.

Incorporar programas estructurados de ejercicio en los itinerarios asistenciales, medir su impacto y hacer de la excelencia una práctica diaria permite afrontar grandes retos como episodios cardiovasculares, procesos oncológicos y neurodegenerativos, trastornos de salud mental o el envejecimiento. “El ejercicio físico es una herramienta transversal y sostenible que debe estar integrada en la asistencia, ya sea en UCI, en planta, en la consulta o en el domicilio”, concluye el experto.