El diagnóstico precoz del cáncer de colon salva vidas: cuatro personas cuentan su historia

Fact checked

Este año se detectarán en España más de 44.000 nuevos casos de cáncer de colon. Una prevalencia en aumento, a pesar de que disponemos de herramientas eficaces que posibilitan su detección precoz. Este cáncer es el primero en incidencia en nuestro país, si consideramos los casos de ambos sexos, pero uno de los tumores que mejor se detecta precozmente gracias a los programas de cribado que se realizan en todas las comunidades autónomas.

El próximo día 31 de marzo se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer de Colon y fabricantes multinacionales de productos farmacéuticos como Merck, trabajan con la comunidad oncológica para avanzar en la prevención y el diagnóstico temprano porque juegan un papel esencial para reducir la mortalidad.

Por este motivo, han impulsado, en este marco, la campaña de concienciación #EscuchATuColon con la que pretenden dar a conocer la enfermedad, sus síntomas y la importancia de atender a los programas de cribado a partir de los 50 años.

Pero detrás de estas cifras existen múltiples historias que compartiremos para dimensionar la necesidad de la detección temprana, porque así se pueden evitar casos graves de esta enfermedad. Hablarán para nosotros la oncóloga Noelia Tarazona, Manuel Rozano y Octavio Villazala, pacientes y miembros de EuropaColon España, y Marta Díaz, familiar de paciente.

Mi madre, Montse, falleció de cáncer colorrectal con 52 años

«No sabes quién soy. En realidad, no soy nadie en particular. Soy una entre tantas personas que han perdido a su madre. La mía está en el cielo. Nunca digo que mi madre ha fallecido; prefiero decir que está muerta. Me sorprende la reacción de las personas cuando lo menciono. A veces, al decir que está en el cielo, me tildan de cursi. Lo sé, pero nadie se atreve a decírmelo. Me miran con pena. Afortunadamente, la época de los abrazos por compasión quedó atrás, hace seis años, cuando ella murió».

«Mi madre, Montse, falleció de cáncer colorrectal el jueves 19 de abril de 2018, por la tarde, con 52 años. Nunca supe cómo las personas enfrentan la muerte hasta ese momento. Busqué en Google el proceso de sedación en los enfermos terminales, pero nada me pareció lo suficientemente claro como para imaginarlo. La muerte es un proceso primario para el cual nunca estamos preparados. Aun así, dos años después de un diagnóstico tardío, me sorprendí de su muerte, como si esperara un milagro de resurrección».

«Darse cuenta de que tu madre ha muerto, de que nunca más podrás estar con ella, de que en los días difíciles no podrás llamarla, solo te queda mirar al cielo y pedirle ayuda, esperando que de alguna manera pueda echarte una mano. Mi madre era un torbellino, trabajaba sin parar dentro y fuera de casa. Con sentimiento de culpa y vergüenza admito que la echaba mucho de menos. Daría cualquier cosa por haberla cuidado siempre. Sin embargo, no fue así. Ella no simplemente se murió. Ignoró miles de síntomas, miles de señales de alarma, porque siempre se puso en último lugar. Lo primero para ella eran sus hijas, su familia, su casa, su trabajo».

«Mi madre estuvo en varios hospitales, recibió diversos tratamientos y participó en distintos ensayos clínicos desde que a los 50 años le detectaron la enfermedad. Vivió y murió todos los meses. Tuvo un médico ítalo-argentino que era increíblemente guapo, lo que nos causaba un gran dilema. Tanto ella como yo nos poníamos rojas cada vez que entraba en su habitación del hospital. Y luego estaba Macu, su enfermera estrella, le permitió fumar sus últimos cigarrillos, pues, al final, ya nada importaba. Guardo muy buenos recuerdos. La tenía para mí solita. Yo la cuidaba. Y ella, ella era una madre que no quería morir. Esos fueron los dos mejores años de mi vida. Nunca reí tanto, ni lloré tanto. Me acurrucaba a los pies de su cama en el hospital. Sé que crees que tú también quieres a tu madre, pero te prometo que no te imaginas lo que quería yo a la mía.

Querido lector, cuídate. No ignores ninguna señal, por pequeña que sea. Ve al médico, pon tu bienestar primero. Amar significa cuidar de los demás y de ti mismo. Escucha a tu cuerpo, escucha a tu colon.

Marta Díaz, familiar de paciente fallecida de cáncer colorrectal.

«Querido/a lector/a»

«Hoy me dirijo a ti no solo como médico, también como alguien comprometida con una enfermedad que nos toca de cerca a muchas personas: el cáncer colorrectal, el tumor más frecuente en nuestro país y del que se diagnosticarán más de 44.000 nuevos casos este 2024. En marzo se celebra el Mes Europeo de Concienciación del Cáncer Colorrectal y su Día Mundial, el 31. Hoy quiero compartir contigo no solo información, sino también esperanza y una llamada a la acción».

«Mi nombre es Noelia Tarazona y soy oncóloga. Dedico mis días a investigar esta enfermedad desde el grupo de cáncer colorrectal en el Hospital Clínico Universitario de Valencia/INCLIVA y el grupo de trabajo de Medicina Traslacional y de Precisión de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO). Quizás te sorprenda saber que algo tan cotidiano como los alimentos que elegimos, cuánto nos movemos, y el historial familiar, pueden influir en nuestro riesgo de tener cáncer colorrectal. Sí, es una enfermedad que, en muchos casos, da señales que podemos aprender a reconocer: un sangrado inusual en las heces, cambios en los hábitos intestinales, dolores que no desaparecen. Si alguna vez notas algo diferente, por favor, no lo dudes y acude a tu médico de referencia quien sabrá identificar qué está ocurriendo».

«Seamos honestos: el tema del screening o las pruebas de detección de esta enfermedad, especialmente la colonoscopia, puede resultar incómodas para muchas personas y suponer un tabú, pero te aseguro, desde mi experiencia y conocimiento como profesional, que estos procedimientos son clave y salvan vidas. De hecho, si el cáncer colorrectal se detecta a tiempo, la tasa de supervivencia es del 90%. ¡Elevadísima!»

«Por esa razón, te invito a que percibas el cuidado de tu salud como una forma de respeto hacia ti mismo/a, y no como una obligación. Participar en programas de screening cuando toca, elegir alimentos saludables, mantenernos activos… son algunas formas de elegirnos a nosotros/as mismos/as y a nuestros seres queridos. Escucha a tu cuerpo, escucha a tu colon. La ciencia ha avanzado a pasos agigantados gracias a la medicina de precisión, pero es cierto que aún nos enfrentamos a grandes desafíos para reducir el impacto del cáncer colorrectal en la vida de las personas. Cada día nos topamos con la complejidad de esta enfermedad, buscando nuevas maneras de tratarla y, sobre todo, prevenirla. Mientras tanto, hay mucho que sí podemos hacer. Querido/a lector/a, tu papel es más importante de lo que crees: atiende a tu cuerpo, escúchalo y mantente informado/a para cuidar de ti y de las personas que te rodean».

«Espero que mis palabras sirvan de ayuda».

Noelia Tarazona, oncóloga e investigadora emergente en el Hospital Clínico Universitario de Valencia y en el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA.

«Nunca me he considerado una persona valiente, pero no tengo miedo»

«Mi nombre es Octavio, tengo 55 años y trabajo como adiestrador canino. También soy colaborador habitual en la radio y televisión gallega, como divulgador del mundo de los perros y, además, tengo una residencia canina en Oza, llamada Montegatto».

«Fue en 2013 cuando me diagnosticaron cáncer de colon. Me consideraba curado tras una intervención quirúrgica y varios ciclos de tratamiento hasta que, en 2016, me detectaron una metástasis en el hígado. Actualmente, voy a revisión cada seis meses. Creo que la actitud es muy importante a la hora de enfrentarse a estas situaciones. Nunca me he considerado una persona valiente, pero no tengo miedo. Solo contemplo que lo que va a venir será bueno. La enfermedad no me evoca la muerte sino una etapa en mi vida que sé que voy a ganar. Me siento como en un bosque de fábula donde hay hadas buenas. Sí, estoy en una situación delicada, pero ¿sabes la cantidad de gente que sobrevive? Me tomo las pastillas como si fuese a comulgar. Convivo de maravilla con el cáncer».

Octavio Villalaza, paciente con cáncer de colon.

Si el cáncer colorrectal se detecta en estadios tempranos, la tasa de supervivencia es del 90%. Escucha a tu cuerpo, #EscuchaATuColon

«De haber existido los programas de cribado, me habrían detectado pronto la enfermedad»

Soy Manuel Rozano, tengo 73 años y durante mucho tiempo tuve una empresa de telecomunicaciones, ahora disfruto de mi jubilación. Me diagnosticaron cáncer de recto en el año 2011. Durante un tiempo me di cuenta de que tenía pequeños restos de sangre en el papel cuando iba al año, no le di mucha importancia, pensaba que eran hemorroides, hasta que decidí acudir al médico y me citó para una colonoscopia. En ese momento, con esa prueba, me diagnosticaron un tumor».

«Ahora pienso que, si por aquel entonces hubiesen existido los programas de cribado de cáncer colorrectal de ahora, me habrían detectado en un estadio incipiente la enfermedad, ahorrándome unas cuantas sesiones de radioquimioterapia y el tratamiento de quimioterapia posterior. Siempre he tenido un espíritu muy positivo, de hecho, cuando me diagnosticaron el cáncer de recto lo pasaron peor mis hijas y mi mujer que yo mismo. De esta historia ya hace casi doce años, por lo que me considero curado».

Manuel Rozano, paciente con cáncer de recto

Cinco minutos de tu tiempo pueden ser suficientes para identificar los primeros síntomas

¿Sabes que puedes responder a unas sencillas preguntas y chequear la salud de tu colon?

Con este código QR, accede al test.