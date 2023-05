Fact checked

Teniendo en cuenta que en 15 años harán falta un 40% más de reumatólogos en España y que para la formación de un médico más la especialidad se necesitan diez años, la situación en nuestro país es crítica. Pero más aún teniendo en cuanta que ya hay déficit de estos profesionales en la actualidad, con lo que el futuro se tiñe aún más de color oscuro. Durante el XLIX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Reumatología, celebrado en Sevilla, se ha demandado mayor acción política, así como «altura de miras» para evitar agudizar esta situación.

Más de 11 millones de personas en España sufren enfermedades reumáticas, una cifra que sin duda va a incrementarse en relación con el aumento de la expectativa de vida y, sin embargo, no hay suficientes reumatólogos en España para poder garantizar una atención de calidad. Las listas de espera aumentan y se generan ineficiencias e inequidades en la práctica clínica de los Servicios de Reumatología. Por ello, desde la Sociedad Española de Reumatología (SER) se pide a la Administración un aumento de plazas MIR para garantizar una atención de calidad y, por otra parte, para contribuir a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), ya que una correcta y temprana atención por parte de los especialistas reduce costes indirectos (discapacidad, incapacidad, etc.) y también contribuye al ahorro, se admite.

La presidenta de la SER, Dra. Sagrario Bustabad, ha asegurado que, de acuerdo con el estudio Realidad de la Reumatología en España y sus Comunidades Autónomas antes de la pandemia, la tasa de especialistas en Reumatología por 100.000 habitantes en España se establecía en 2,17, una cifra muy inferior a otras especialidades implicadas en el abordaje del aparato locomotor. «Esta investigación reveló que la Comunidad Valenciana, Andalucía, País Vasco y Baleares son las comunidades autónomas con mayor déficit de especialistas en Reumatología»

La Dra. Bustabad, cree se pone de manifiesto la necesidad de aumentar el número total de especialistas en Reumatología en torno al 40% en los próximos 15 años para hacer frente a las crecientes necesidades asociadas al aumento de la esperanza de vida de la población.

Para hacer una actualización de los avances más novedosos, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, de algunas de las más de 200 enfermedades que se engloban dentro de las patologías reumáticas, un año más, se reúnen más de 1.500 especialistas en el XLIX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Reumatología (SER), que se celebra del 9 al 12 de mayo en el Palacio de Congresos de Sevilla.

Para el presidente del Comité Organizador Local del XLIX Congreso Nacional de la SER, el Dr. José J. Pérez Venegas, “se debe fomentar el conocimiento y formación sobre las enfermedades reumáticas, ya que muchas de ellas implican un importante daño e incapacidad en los pacientes, por lo que se debe intentar mejorar el diagnóstico precoz». Por otra parte, advierte que hay muchos tratamientos que han demostrado su eficacia en las enfermedades inflamatorias inmunomediadas, «por lo que se debe garantizar que los pacientes obtengan un acceso más rápido, equitativo y sostenible a estos medicamentos innovadores”.

Por su parte, el Dr. Francisco Gabriel Jiménez Nuñez, presidente de la Sociedad Andaluza de Reumatología, advirtió que se debe seguir dando visibilidad a esta patología y que se necesitan más recursos estructurales, humanos. «Muchos de los problemas y de las carencias se solucionan gracias a la aportación de los profesionales, pero esa no es la solución, debe ser de gran calado y sin dilación», aseguró.

Por otra parte, ha admitido que la situación en la actualidad se ha agravado, con un mayor número de pacientes en las listas de espera y de atención a los pacientes crónicos. El especialista cree que se debe trabajar en varias líneas «en accesibilidad y un proyecto multidisciplinar amplio, con tecnología y donde se aumenten las plantillas de los Servicios de Reumatología y se creen Unidades de Reumatología en los Hospitales Comarcales», aseguró.

Acción de visibilidad con motivo del Día Mundial del Lupus

El Lupus, es una enfermedad reumática autoinmune sistémica en la cual el sistema inmunológico se “confunde” y produce anticuerpos que atacan el propio organismo, provocando inflamación, daño en articulaciones, en músculos y en otros órganos como piel, riñones, corazón o pulmones, entre otros órganos. Su causa es desconocida, pero existe evidencia de la influencia de la genética y otros factores desencadenantes como las infecciones, el cambio hormonal, la radiación ultravioleta o el tabaco.

En este sentido, junto con la Federación Española de Lupus (Felupus) y GSK, se ha lanzado la campaña Hay un lobo entre nosotros que tiene como elemento central un cortometraje animado cuyo objetivo es triple: visibilizar el lupus y la nefritis lúpica, una de sus complicaciones más graves y frecuentes, dando voz a las necesidades de las personas que sufren la enfermedad para que se sientan comprendidas y acompañadas, y ayudándolas a conocer más a fondo su enfermedad; concienciar sobre la importancia de que un abordaje a tiempo podría ser beneficioso para las pacientes y, por último, dar soporte a las pacientes para que estén informadas y que se rodeen de otras pacientes y asociaciones para conectar con su enfermedad.

La paciente de LES, Amalia Sánchez, ha asegurado que «hace 40 años, cuando me diagnostican la enfermedad, supuso un mazazo en la vida de una adolescente. Entonces, cuando decías que tenías lupus, había gente que te preguntaba si eso se contagiaba. Era una enfermedad que estigmatizaba y, sobre todo, no teníamos conciencia real de lo que podía llegar a significar». Sin embargo, afirma que las cosas han cambiado radicalmente. «La gente ya no se asusta cuando dices que tienes lupus y ha pasado de ser una enfermedad rara y poco conocida a ser una enfermedad con tratamiento y muy investigada”.

“Los brotes pueden ser suaves o más graves y, en muchos casos, se diagnostica cuando ya se ha producido daño orgánico. Desde la SER insistimos en la importancia de acudir al reumatólogo para que pueda realizar un diagnóstico precoz, ya que el tratamiento temprano es clave en los pacientes”, insiste la Dra. Sagrario Bustabad. En concreto, se estima que en España cerca de 96.000 pacientes sufren lupus eritematoso sistémico (LES), una cifra que en Andalucía se estima en 16.000 afectados.

Un congreso comprometido con el medio ambiente y la ciencia

El XLIX Congreso Nacional de la SER va a contar con una acción para tratar de aliviar la huella de carbono que supone el traslado de todos los congresistas a la ciudad de Sevilla, en el marco de un plan de sostenibilidad y dentro de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa. En este sentido, la SER va a apadrinar un proyecto para el cuidado, recuperación y mantenimiento del Pinar de la Ranilla, en Sevilla, que lleva a cabo la asociación OK Planet.

Por otra parte, durante el XLIX Congreso Nacional de la SER, que reúne a más de 1.500 especialistas, se llevará a cabo la actualización en múltiples aspectos de las enfermedades reumáticas como artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, síndrome de Sjögren, osteoporosis, artrosis, etc., destacando el gran avance terapéutico en muchas de ellas. “Desde una perspectiva práctica, la presencia de mesas que abordan el manejo de las enfermedades de alto impacto con resistencia al tratamiento estándar o las mesas que analizan la utilidad, cada vez más sustancial, de las técnicas avanzadas de imagen, la comorbilidad en las enfermedades reumáticas o la incorporación de las nuevas tecnologías a la práctica clínica diaria, suponen un aliciente para aquellos asistentes que quieran conocer aspectos de vanguardia de nuestra especialidad”, precisa el Dr. Pérez Venegas.

Por otra parte, sostiene este especialista que “las mesas de actualización en investigación básica de las enfermedades reumáticas suponen siempre un acercamiento al conocimiento de los mecanismos inmunogenéticos que subyacen en la mayor parte de las enfermedades que tratamos”.

También se expondrán más de 400 posters, lo que refleja la alta calidad en la investigación científica de los trabajos presentados en este evento. Cabría destacar también la participación de la Enfermería en este Congreso, además de las conferencias magistrales y Lo mejor del año en investigación básica y clínica. Los estudiantes de Medicina también estarán presentes en este encuentro y lanzaremos un nuevo reto relacionado con nuestra campaña #Reumafit que tiene el objetivo de fomentar la práctica de ejercicio físico entre las enfermedades reumáticas”, explica el Dr. Pérez Venegas.