El llamado dedo en gatillo, conocido médicamente como tenosinovitis estenosante, es una afección frecuente de la mano que provoca que uno o varios dedos se queden bloqueados al flexionarse y se liberen de forma brusca, como si se apretara y soltara el gatillo de un arma. Aunque no suele ser grave, puede resultar dolorosa, incapacitante y afectar de forma notable a actividades cotidianas tan simples como escribir, sujetar objetos o vestirse.

Esta patología se produce cuando el tendón flexor del dedo se inflama y tiene dificultades para deslizarse a través de la vaina que lo recubre. En condiciones normales, el tendón se mueve con suavidad al doblar o estirar el dedo, pero cuando aparece la inflamación, el espacio se estrecha y el movimiento se vuelve irregular. Como consecuencia, el dedo puede quedarse atrapado en posición flexionada y liberarse de manera repentina, a menudo acompañada de dolor o chasquidos.

Las causas del dedo en gatillo no siempre son claras, pero existen factores de riesgo bien identificados. Es más frecuente en personas que realizan movimientos repetitivos de agarre, como trabajadores manuales, músicos o quienes usan herramientas de forma continuada. También es más común en mujeres, especialmente entre los 40 y 60 años, y en personas con enfermedades como diabetes, artritis reumatoide o síndrome del túnel carpiano. En algunos casos, puede aparecer sin una causa aparente.

Los síntomas suelen comenzar de forma progresiva. Al inicio puede notarse rigidez matutina, sensibilidad o dolor en la base del dedo afectado, generalmente el pulgar, el anular o el medio. Con el tiempo, el bloqueo se vuelve más evidente y el dedo puede quedarse doblado durante segundos o incluso necesitar ayuda de la otra mano para estirarse. En fases avanzadas, el bloqueo puede ser permanente.

Reposo del dedo

El tratamiento depende de la gravedad y de la evolución del problema. En los casos leves, suele optarse por medidas conservadoras, como reposo del dedo, modificación de actividades, uso de férulas y antiinflamatorios. Uno de los tratamientos más eficaces en fases iniciales es la infiltración con corticoides, que reduce la inflamación del tendón y puede resolver el problema en un alto porcentaje de pacientes.

Cuando el tratamiento conservador no da resultado o el bloqueo es persistente, se recurre a la cirugía, un procedimiento sencillo y generalmente ambulatorio. La intervención consiste en liberar la vaina del tendón para permitir su deslizamiento normal. La recuperación suele ser rápida y la mayoría de los pacientes recuperan completamente la movilidad del dedo en pocas semanas.

El dedo en gatillo es una afección común que, aunque a menudo se subestima, puede afectar de forma significativa a la calidad de vida. Un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado permiten evitar complicaciones y recuperar la función de la mano. Ante la aparición de bloqueos, dolor o rigidez persistente en los dedos, los especialistas recomiendan consultar con un profesional sanitario para valorar la mejor opción terapéutica.