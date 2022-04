Si notas que últimamente no te expresas tal y como eres, entonces que quizás tengas un problema. Te desvelamos los signos que indican que reprimes tus emociones. Y es mejor no dejarte nada dentro porque luego es peor, es decir, pueden aparecer problemas mentales precisamente por no expresar lo que sientes.

Deja de mostrarte como aquella persona que no eres, porque tienes derecho a reír pero también a llorar, gritar y a enfadarte.

Estos son los signos que indican que reprimes tus emociones

Cierta inseguridad

Aunque para los demás te muestres como la persona más segura del mismo, resulta que no es así y estás dando una imagen que no es real. Lo mejor es quitarte la careta de una vez.

No querer llorar nunca

Si alguna vez lo haces, siempre estás solo pero nunca quieres que los demás veas que puedas ser frágil. No pasa nada por mostrarse así delante de los otros porque no somos robots, tenemos sentimientos.

Sensación de vacío

Esto les sucede a muchas personas que tienen el ánimo bajo por las circunstancias que sean y no saben bien qué les pasa. Atrévete a llorar y pasarlo mal, verás que luego todo será algo mas fácil de llevar.

Nunca compartes lo que te sucede

Te lo quedas para ti todo. No verbalizas lo que te sucede y las personas creen que llevas una vida diferente, feliz y sin problemas. Y esto no es real. No hace falta predicarlo por ahí pero sí contarlo a quien tú quieras.

Conductas de escape

Es todo aquello que haces para no tener que enfrentarte con tus emociones. Es decir, muchas actividades a la vez, comer, marcharte, irte de viaje y escapar, en definitiva, sin que realmente lo sepas.

Sentirse incómodo

Sueles sentirte con este sentimiento cuando el resto de personas sí hablan y exteriorizan las emociones. Esto es bastante normal pero no tiene por qué ser así. Entonces si esto pasa es que hay un problema de fondo.

Las causas de reprimir emociones

Factores educacionales

Hay a quien se le ha educado de esta manera y es muy complicado que pueda salir del cascarón tan rápidamente.

Problemas pasados

Mientras que otros no quieren mostrarse por haber pasado por situaciones complicadas en su pasado.

Consejos