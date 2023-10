¿Cuál es realmente la función de la cera en los oídos?

Fact checked

La presencia de cera en las cavidades de las orejas suele estar mal vista ya que se asocia con la falta de higiene. Es un error, ya que si supieras cuál es la función de la cera en los oídos no te preocuparías demasiado por quitarla. A lo sumo, sólo la que se ve cuando alguien se acerca demasiado a tu oreja. Pero no tiene sentido perder tiempo en deshacerte del cerumen. Por el contrario, recomendamos eliminar sólo lo mínimo indispensable por cuestiones de limpieza, y dejar que el resto de la cera permanezca. ¿Cuál es a función de la cera en los oídos?

La función de la cera en los oídos

El cerumen es una secreción producida por unas glándulas que se encuentran alojadas en el conducto auditivo externo, cuyo objetivo es realizar una defensa del organismo frente a los factores externos que pudieran afectar la capacidad de oír sonidos. Siempre que haya cera en el conducto auditivo, es menos probable que se generen infecciones o inflamaciones en esa zona.

La producción de cerumen no es un problema en sí mismo, aunque un síntoma de algunos trastornos puede ser el exceso de cera. Esto pasa, sobre todo, en las personas que usan audífonos o auriculares. Pero también en quienes limpian obsesivamente estas cavidades porque detestan la cera. Es decir, el efecto es contraproducente y acaban generando más cera al querer quitarla.

Justamente, en estas situaciones aparecen los tapones de cera que impiden que podamos escuchar como deberíamos.

¿Cómo prevenir los tapones de cera?

Para evitar la acumulación exagerada de cera por la sobreactividad de las glándulas encargadas de la producción de cerumen, tienes que limpiarte regularmente con unos bastoncillos pero sin penetrar en la cavidad del oído. Tu oreja expulsa naturalmente cualquier exceso de cera así que no hace falta penetrar sino sólo limpiar la parte visible. Estos elementos no son prohibidos pero debes usarlos con sumo cuidado, de hecho se desaconsejan por los profesionales. Una mala utilización de los bastoncillos podría causar daños en el tímpano o formar tapones.

¿Cómo debes limpiar los oídos?

Se aconseja limpiar los oídos durante la ducha y hacerlo en días alternos. Es decir, no los limpies todos los días. No sirve de nada. Todo lo que debes hacer es dejar que penetre un poco de agua y retirar los restos de cera con un algodón o un bastoncillo. Luego, fuera de la ducha, seca bien el pabellón auditivo para que no quede humedad. Eso es todo. Debería bastar para tener oídos sanos.

Por último, si notas que estás produciendo más cera de lo normal o notas algún dolor en el oído, deberías visitar a un médico. Generalmente los problemas en los oídos no son graves pero no se curarán a menos que inicies un tratamiento específico.