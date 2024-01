¿Conoces la regla de los 10 segundos para levantarte? Te ayudará a saltar de la cama en nada

Fact checked

A todos nos da pereza despertarnos y levantarlos. Ahora bien, existen diversos trucos para que esta gran pereza no nos atrape. Tenemos tanto que hacer, o nos levantamos o será imposible que el día pueda cundir. Afortunadamente tenemos la regla de los 10 segundos para levantarte, ¿en qué consiste y por qué la debes adoptar?

Hay diversos expertos que profesan este método y verás que no es nada complicado. Ahora sí, deberás ponerte en alerta y hacer algo de tu parte para que consigas levantarte sin que te cueste tanto.

Cuál es la regla de los 10 segundos para levantarte

Es bastante sencillo, pues el truco está en levantarse ya de la cama antes o justamente a que pasen 10 segundos desde que suena la alarma que nos solemos poner. Nos iremos de la habitación, directos al baño o bien a la cocina pero no volveremos al cabo de un rato o bien levantaremos la persiana para no tener la tentación de meternos nuevamente en la cama.

Además y para combatir el frío exterior, se aconseja entonces abrigarnos, sea con una bata o con la misma manta que tenemos en la habitación para que no notemos ese contraste entre lo calentitos que estamos en la cama y el frío que puede hacer en determinadas estaciones del año como el invierno.

Al baño y a la ducha

Los expertos e investigadores sobre el sueño comentan que lo mejor es ir directamente al baño y entonces ducharnos con agua caliente donde no pasaremos nada de frío. Con ello nos despertaremos y estaremos ya con suficiente energía para no dormirnos.

Más luz frente a la oscuridad

El frío no es el único problema que hace que no nos levantemos antes en invierno. Nos pasa que por la mañana todavía es de noche y entonces nos da la sensación de que tenemos que descansar más hasta que no se haga de día.

En este caso, hay que preparar la habitación para que haya luz. Los expertos aconsejan dejar una caja de luz de las que pueden llegar a imitar la luz solar natural, se programa entonces para que se encienda cuando lo hace la alarma que te recuerda que toca levantarte. Verás como el sueño se pasará antes porque entenderemos que con esta luz ya es de día.

Otros trucos para levantarte de la cama además de la regla de los 10 segundos

Hidratación

Va bien beber agua antes de ir a dormir y justo cuando te levantes. Así que otra regla es dejar una botella de agua al lado de la cama o bien de la mesita de noche. Si bebemos antes de ir a dormir, es posible que nos levantemos ya cuando suena la alarma con ganas de ir al baño a orinar. Mientras que, si la tomamos tras levantarnos, entonces nos hidratamos y se nos pasa el cansancio de golpe.

Despertarse con la lista de prioridades del día

A ver, no se trata de estresarnos ya estando en la cama, lo que se propone es que la cabeza pueda ya entrenarse y esté en modo trabajo para que sea más fácil levantarse. Si tenemos en mente la lista de tareas de hoy será más fácil de que nos pongamos en marcha para acabarla cuanto antes y así tener más tiempo para ti y los tuyos.

Elige salir a correr con amigos

Es fácil decir que no vas, pero si sabes que hay una persona que te está esperando y con la que has quedado para hacer tu deporte favorito, sea correr, bailar, ir al gimnasio o ir a nadar, verás que será mucho más fácil ponerte al día y no seguir durmiendo aunque nos cueste.

Programar dos alarmas

Entre los distintos métodos que puedes aplicar para poder que te cueste menos levantarse está el de programar dos alarmas. Una para 20 minutos antes de la hora programada para levantarnos y otra que es la que normalmente tenemos fijada para despertarnos.

Esto es por el intervalo de 20 minutos y la fase REM del sueño, que se compone del más ligero y el intenso, entre otros. Cuando nos despertamos tanto en una fase como en otra, esto afecta de alguna manera a cómo nos despertamos a diario.

La cuestión es poner una alarma a un volumen más bajo por si nos encontramos en la fase Rem de sueño algo más profundo, y luego una segunda alarma al volumen que siempre la tenemos y entre tiempos de 20 minutos entre ambas y con ello podremos ver cómo cambiamos entonces la fase de sueño.

