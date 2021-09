Hay muchas formas de adelgazar y perder peso. A los ejercicios y la comida saludable se suma que puedes quemar calorías mientras vas a trabajar. ¿Qué podemos hacer? Os damos estos consejos que realmente son fáciles de hacer para que te muevas al ir a la office.

Esto no quita que hagamos ejercicio cada semana y que nuestra alimentación sea lo más variada y sana posible.

Andar hacia la oficina

Es un excelente ejercicio para hacer deporte mientras vamos al trabajo. Si está algo lejos, puedes combinar una parte andando y otra en transporte o coche.

La cantidad de calorías que podemos perder depende de cada persona y del tiempo que lo hagamos. Según la OMS, recomienda dar 10.000 pasos al día, que viene a ser el equivalente a caminar 7 kilómetros diarios.

Además esto lo puedes hacer para ir y también a la hora de volver al trabajo, pues aquí tendrás mucho más tiempo.

Sube y baja escaleras

Según llegues a tu trabajo, seguro que hay alguna escalera. Deja el ascensor aparte, y sube y baja escaleras, porque es una forma más de moverte y realmente muy sana. Esto también lo puedes hacer en tu casa, en el caso de que vivas en un edificio.

Ir en bicicleta al trabajo

Este transporte sostenible nos permite hacer deporte cada vez que vayamos al trabajo. Además si nos acostumbramos podemos ir a todos sitios así y verás como no solo puedes quemar calorías mientras vas a trabajar si no también cada vez que salgas. Entonces no hará falta realizar mucho más deporte entre semana.

Haz ejercicios durante el camino

Ya puedes hacer ejercicio de diferentes maneras y una de ellas es yendo a la ofi. Puedes levantarte antes y hacer algo de running, es decir, correr y luego podemos ducharnos en casa e ir al trabajo o bien ir a la oficina y ducharnos allí en el caso de que haya instalaciones adecuadas para ello.

Si no hay otros ejercicios, parar, andar, caminar, correr, y hacer más deporte que nos permiten llegar a la oficina de manera distendida cada mañana. Esto nos servirá también como motivación para afrontar mejor el día que empieza.

Consejos