A menudo, surge la duda sobre cuándo es necesario acudir a urgencias, especialmente cuando se trata de niños. Es crucial conocer los síntomas que requieren atención médica inmediata para evitar saturar los servicios de emergencia innecesariamente, tal y como explican desde el Grupo Quirónsalud.

Los expertos de la Clínica Mayo identifican varios signos de alerta que indican la necesidad de consultar a un profesional de la salud ya sea presencialmente o de manera telemática, y algunos pueden requerir una visita a urgencias del hospital. A continuación, presentamos las cinco señales a las que debes prestar atención.

Adelgazamiento sin causa aparente

Perder peso de manera involuntaria puede indicar un problema médico. Condiciones como el hipertiroidismo, la diabetes, la depresión, enfermedades hepáticas, cáncer o trastornos de malabsorción pueden estar detrás de una pérdida de peso inexplicable. El momento en el que se debe acudir es una incógnita médica y no puede determinarse con exactitud. Sin embargo, en la Cínica Mayo entienden que se requiere una evaluación médica si una persona pierde más del 5 % de su peso en 6 a 12 meses sin justificación, especialmente si se trata de personas mayores.

Fiebre persistente o alta

La fiebre es una respuesta del cuerpo a las infecciones, pero una fiebre persistente puede indicar problemas graves como infecciones por COVID-19 u otras enfermedades. Contacta a tu proveedor de salud si tu temperatura es mayor a 39,4 °C (103 °F) o si la fiebre dura más de tres días.

Según la compañía Merck, en su manual MSD, aunque muchas personas se preocupan de que la fiebre pueda ser perjudicial, la mayoría de las infecciones agudas cursan con fiebre comprendida entre 38° C y 40º C, algo normal y fácilmente superable. Sin embargo, la fiebre, incluso moderada, puede resultar peligrosa para pacientes con on enfermedades cardíacas o pulmonares previas puesto que aumentan la frecuencia cardíaca y respiratoria.

La elevación extrema de la temperatura (por lo general más de 41° C) puede ser muy perjudicial y causar la disfunción de la mayoría de los órganos. Dicha elevación extrema puede ser causada por una infección muy grave (como sepsis, malaria o meningitis). También es típico de un golpe de calor pero, aún así, hay que acudir al especialista.

Falta de aire

La falta de aire sin causa aparente, especialmente si es repentina y grave, puede ser un signo de problemas de salud serios como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis, asma, etc. Hay que acudir siempre a una consulta médica de emergencia si se experimenta dificultad para respirar sin motivo claro.

Desde la Clínica Mayo indican que hay que acudir al médico urgentemente si además, la dificultad para respirar está acompañada de dolor en el pecho, desmayo o náuseas, o color azulado en los labios o uñas porque pueden ser indicios de que se está sufriendo un ataque cardíaco o una embolia pulmonar.

Cambios inexplicables en los hábitos intestinales

Variaciones inusuales en las deposiciones, como heces con sangre, oscuras, diarrea persistente, estreñimiento o dolor abdominal constante, pueden ser indicativos de infecciones bacterianas, virales, enfermedad del intestino irritable o cáncer de colon. Hay que acudir al médico, sobre todo si estos procesos van acompañados de pérdida de peso.

Confusión o cambios en la personalidad

Si se sufre confusión repentina, dificultad para concentrarse, cambios de conducta o habilidades de pensamiento deficientes hay que buscar atención médica porque ser causados por infecciones, deshidratación o mala nutrición, pero también pueden ser indicativos de enfermedades mentales o de intoxicación severa.

Reconocer estos síntomas a tiempo puede marcar la diferencia en el diagnóstico y tratamiento de muchas condiciones médicas. Si se detecta alguna de estas señales hay consultar a un profesional de la salud para recibir la atención adecuada.