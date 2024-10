Cáncer de mama: el diagnóstico precoz sigue siendo la clave

Fact checked

Sabemos de la incidencia de los cánceres ginecológicos y, en especial, del cáncer de mama, que es el más frecuente entre las mujeres y el segundo, tras el cáncer de colon y recto, tomando en cuenta ambos sexos. En España se diagnostican 35.000 nuevos casos cada año y lo acaba padeciendo una de cada ocho mujeres. «Debemos seguir insistiendo en la trascendencia de las revisiones ginecológicas anuales, que nos van a permitir hacer un diagnóstico más precoz de la enfermedad, para así poder ofrecer un mejor tratamiento y conseguir mayores tasas de supervivencia», subraya la Dra. Carmen Pingarrón Santofimia, Jefa de Equipo de Ginecología del Hospital Quirónsalud San José .En los últimos años, recuerda la doctora Pingarrón, hemos avanzado mucho, realizando cirugías de mama cada vez más conservadoras, extirpando solamente el tumor y salvaguardando la mayor cantidad posible de tejido sano; en cuanto a los ganglios axilares, está generalizada la técnica del ganglio centinela, que consiste en localizar el primer ganglio donde irían las células cancerosas, desde la mama, y extirpar uno o dos ganglios, en lugar de hacer una linfadenectomia completa de axila. «Este procedimiento, obviamente, redunda en un menor número de complicaciones, en una mejora de la estética y en una mejor aceptación de la enfermedad por parte de la paciente», subraya la especialista.

A su juicio, hay que insistir en la importancia de las pruebas de imagen, como las mamografías, las ecografías de mama, las resonancias magnéticas, etc., que son las que finalmente dan el diagnóstico más precoz, para de esta forma obtener los mejores resultados. «Es cierto que la autoexploración mamaria no debe abandonarse, pero en sí misma no puede ser considerada como suficiente, sino que debe venir apoyada por lo métodos de imagen señalados», continúa la doctora del Hospital Quirónsalud San José.

Aunar esfuerzos para combatir y vencer el cáncer de mama

«Es importante que unamos esfuerzos para combatir el cáncer de mama, que trabajemos juntos ginecólogos, radiólogos, oncólogos, anatomopatólogos para dar el mejor enfoque a cada caso, tal y como hacemos actualmente, presentando a cada paciente en el comité de tumores para así entre todos brindarle la orientación más idónea posible», incide la doctora Pingarrón, quien también pone el acento en la ayuda, la información y las nuevas técnicas: «Dar mucho apoyo psicológico a las pacientes, aportarles toda la nueva información que tenemos a nuestro alcance e incorporar a nuestras prácticas tradicionales todas las nuevas tecnologías -los test genéticos o los nuevos marcadores en sangre, que actúan como predictores del cáncer de mamá antes de que aparezca en las imágenes radiológicas- forma parte ya de las obligaciones de los facultativos».

El Hospital Quirónsalud San José, centro de excelencia materno-infantil

El Hospital Quirónsalud San José se ha convertido en centro de referencia en atención materno-infantil de la sanidad privada madrileña cuyo objetivo es la excelencia en la atención integral a los menores y a su entorno familiar. Cuenta con cirugía neonatal y pediátrica y con todas las especialidades pediátricas.

Gracias a los profundos cambios acometidos en los últimos años – innovación en los equipos médicos y quirúrgico, evolución de las técnicas de tratamiento, incorporación de las últimas tecnologías y modernización de sus instalaciones- hoy brinda una cartera de servicios que cubre la casi totalidad de las especialidades, con equipos de referencia, como en la Angiología y Cirugía Vascular, donde dispone de unos profesionales altamente cualificados que desarrollan técnicas avanzadas de cirugía mínimamente invasiva, para lo que se dispone de los últimos avances técnicos en medicina.

También cuenta con otras especialidades como Traumatología, Oftalmología, Urología, Dermatología, Endocrinología, Medicina Interna, Cardiología, entre otros, así como un Servicio de Ginecología y Obstetricia de referencia y una prestación puntera en Diagnóstico por la imagen.

El Hospital Quironsalud San José ofrece una Atención de 24 horas en Urgencias pediátricas, ginecológicas y obstétricas, generales y traumatológicas.