Constantemente estamos recibiendo información en torno a lo dañino que es el azúcar para la salud. El problema con el que nos encontramos es que no siempre las alternativas que ofrece el mercado son sabrosas y saludables al mismo tiempo pero, por suerte, poco a poco hay más opciones. Justamente, hoy vamos a centrarnos en una de ellas: el azúcar de coco y sus beneficios.

Como explicábamos, el azúcar de coco es una de las soluciones actuales a los endulzantes clásicos, una alternativa que se elabora a partir de las flores de palma del coco, y que posee algunas características interesantes, como por ejemplo que se trata de un producto natural.

Sin pasar por tantos procesos de refinamiento como el azúcar blanco de toda la vida, son múltiples las ventajas de sustituirlo por el azúcar de coco en el día a día, y si aún no lo has probado, o no descubres sus mayores virtudes, mejor que sigas leyendo para conocerlo algo más a fondo.

Propiedades del azúcar de coco

En la composición nutricional de este tipo de azúcar está la clave acerca de lo aconsejable que resulta. Podemos ver que es un alimento rico en vitaminas y minerales, como potasio, magnesio y zinc. También aporta vitamina C y calcio, que son fundamentales para el organismo en general.

Además en él se pueden hallar prácticamente todos los aminoácidos esenciales, destacando entre ellos el aporte de glutamina, un elemento que regula el deseo de comer dulce. Controlándolo, impide que las personas con dificultades para hacerlo por su cuenta se excedan.

De todas formas, es importante ser cuidadosos con el consumo del azúcar de coco porque, al final, posee niveles de sacarosa bastante elevados, hasta un 70% de su composición total para este compuesto formado por glucosa y fructosa cuyo consumo es mejor tener limitado.

Más allá de eso, la utilización de este alimento en una dieta equilibrada puede representar unos cuantos beneficios, que van desde su bajo índice glucémico, que lo vuelve ideal para diabéticos, hasta el potasio, fundamental para el desarrollo de los músculos, sobre todo en la tercera edad.

Por lo tanto, podríamos concluir que el azúcar de coco es uno de los endulzantes naturales básicos de cara a la posibilidad de reemplazar el azúcar tradicional por sus menores contraindicaciones, como por su valioso contenido de sustancias claves para el buen estado del cuerpo humano.