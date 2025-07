Así es ‘Frankenstein’: la nueva variante del covid que inquieta a Europa

Fact checked

La aparición de una nueva variante del coronavirus, conocida como Stratus y apodada por algunos expertos como la cepa Frankenstein, ha encendido las alarmas sanitarias en Europa. Esta variante recombinante, que combina mutaciones de cepas previas, ha demostrado ser una de las más altamente contagiosas detectadas hasta la fecha, con una rápida expansión en países como en Región Asiática.

Aunque los casos graves no se han disparado, su velocidad de transmisión y su capacidad para evadir parte de la inmunidad adquirida han llevado a las autoridades sanitarias a mantenerla bajo vigilancia estrecha. En pleno inicio del verano europeo, con la movilidad disparada y grandes concentraciones en eventos turísticos y festivales, epidemiólogos advierten que podría haber un repunte significativo de infecciones si no se adoptan medidas preventivas adecuadas. La OMS ya ha clasificado a Stratus como variante bajo seguimiento, no más peligrosa.

Crecimiento

Los datos aportados muestran una progresión extraordinaria: en mayo, Stratus representaba aproximadamente el 10 % de las infecciones detectadas; en apenas tres semanas, dicha cifra escaló al 40 %, convirtiéndose en la cepa dominante.

Los informes semanales señalaban que hasta el 22 de junio, se han identificado 1.648 casos de Stratus en 38 países, según la plataforma GISAID.

Aunque no se ha evidenciado un aumento en la gravedad de los contagios —las manifestaciones siguen siendo de leves a moderadas—, la variante destaca por su capacidad para evadir la inmunidad adquirida, tanto por infección previa como por vacunación.

Características virológicas

Stratus deriva de la combinación de las variantes LF.7 y LP.8.1.2, y presenta mutaciones específicas en la proteína Spike —en los aminoácidos 478 y 487— que facilitan su escape del sistema inmune. A pesar de sus mutaciones, los estudios preliminares respaldan que las vacunas actuales siguen siendo eficaces para prevenir las formas graves y hospitalizaciones.

Vigilancia global y recomendaciones sanitarias

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado a Stratus como una variante bajo seguimiento, estimando que ya representa aproximadamente el 22 % de las muestras en diversas partes del mundo y que podría consolidarse como la cepa dominante globalmente.

Los expertos alertan respecto a su alta transmisibilidad y aconsejan medidas preventivas: aislamiento inmediato ante síntomas o detección, lavado de manos, ventilación de espacios, uso de mascarilla en áreas concurridas y administración de dosis de refuerzo cuando proceda.

Stratus manifiesta síntomas similares a los de variantes previas: fiebre, fatiga, congestión nasal o tos seca. Sin embargo, se observan particularidades como la ronquera o irritación de la garganta, que se vuelve rasposa y persistente. No se han reportado formas más graves ni incremento de mortalidad.