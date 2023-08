La artrosis, un problema que aumenta en el mundo, según un estudio

Fact checked

Lo que hasta ahora no era más que una hipótesis de la comunidad científica, finalmente se ha confirmado a través de las pruebas. Se incrementa la cantidad de personas con artrosis, siendo un problema que aumenta en todo el mundo, y ésta es ya una de las afecciones que más preocupa a los médicos.

Una investigación, publicada en The Lancet Rheumatology, con datos globales de hace tres décadas, deja claro que la teoría respecto del mayor número de pacientes con artrosis era acertada. Las probabilidades de sufrirla han aumentado.

Un problema que aumenta en el mundo

¿Qué dicen los estudios?

Los informes, a cargo del Institute for Health Metrics and Evaluation -dentro del Global Burden of Disease Study 2021-, indican que están multiplicándose los diagnósticos de artrosis por factores como «la obesidad, el envejecimiento y el crecimiento de la población».

Los gráficos son contundentes, y demuestran que el avance de la artrosis es importante ya en buena parte del planeta:

En el año 1990, había 256 millones de sujetos con artrosis

En el año 2020, había 595 millones de sujetos con artrosis

Dicho de otra forma, en sólo tres décadas hay 132% más casos. Para el año 2050, se espera que las cifras lleguen a 1.000 millones.

Debemos prepararnos para el futuro

Jaimie Steinmetz, autora del artículo y principal investigadora científica del IHME, explicó que «ahora mismo no existe una cura eficaz para la artrosis». La experta afirma que «es fundamental que nos centremos en estrategias de prevención, intervención precoz y en hacer más asequibles los tratamientos caros y eficaces, como las prótesis articulares».

También advierte que «debemos anticiparnos a las tensiones que sufrirán los sistemas sanitarios de la mayoría de los países» denominados de tercer mundo, aquellos con niveles de ingresos bajos y medios donde los recursos contra la artrosis son menores.

¿Cuáles son las zonas del cuerpo más afectadas?

Los doctores pudieron comprobar que las zonas más afectadas por la artrosis son las rodillas y las caderas. Mientras tanto, se señala el codo y el hombro como las zonas que más dificultades nos traerán a lo largo de las próximas décadas.

Por otro lado, se prevé que la artrosis seguirá siendo una enfermedad más de mujeres que de hombres. El 60% de los casos corresponden a pacientes femeninos por temas como «la genética, los factores hormonales y las diferencias anatómicas».

Finalmente, además se afirma que la obesidad o un índice de masa corporal (IMC) elevado es un importante factor de riesgo.