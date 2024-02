Fact checked

«Las interacciones alimento-medicamento no se detectan con tanta facilidad como las interacciones entre medicamentos, aunque su frecuencia es mucho mayor, al ser una costumbre tomar los medicamentos con las comidas», explica el Consejo General de Farmacéuticos (CGCOF).

Las interacciones entre alimentos y medicamentos (IAM) son resultado de las interferencias que se pueden dar entre fármaco, nutriente o alimento y el paciente. La consecuencia de esta interacción puede ser un aumento o disminución de la biodisponibilidad del fármaco que, en términos de salud, puede derivar en inefectividad o toxicidad. En ambos casos, se mide en términos de disminución de la efectividad y seguridad del tratamiento farmacológico y su consecuente afectación a los resultados terapéuticos y su impacto sobre la salud del paciente. No obstante, también existen interacciones que pueden ser positivas, como en el caso de la toma conjunta de hierro con alimentos ricos en vitamina C.

«El farmacéutico es el profesional sanitario idóneo para dar consejo especializado al paciente, en relación con las posibles interacciones entre medicamentos y alimentos, cuando este acuda a la farmacia a recoger su medicación», sostiene el CGCOF .

El Consejo General de Farmacéuticos (CGCOF), a través de la vocalía nacional de Alimentación, tiene en marcha una campaña para informar y prevenir las interacciones entre alimentos y medicamentos. La iniciativa incluye información dirigida a la población con recomendaciones y consejo farmacéutico; y fichas para farmacéuticos con los principios activos o grupos terapéuticos que presentan interacciones de relevancia con alimentos. Para conocer los pormenores de esta iniciativa OKSALUD entrevista al vocal nacional de Alimentación, Aquilino J. García Perea.

PREGUNTA.- ¿Cómo surge la idea de poner en marcha esta campaña?

RESPUESTA.- Como una necesidad de trasmitir conocimientos a la población y a los farmacéuticos. Una vez escrito el libro de Interacciones entre los alimentos y los medicamentos, desde la Vocalía Nacional de Alimentación del Consejo General de Colegios Farmacéuticos decidimos que era el momento de hacer esta campaña, con unas infografías fáciles de entender para ayudar a todos los farmacéuticos a solucionar los problemas de interacciones alimento/medicamento a la población.

P.- ¿Quienes toman parte de la misma?

R.- Los vocales provinciales de Alimentación, hayan trabajado o no en el libro de Interacciones y, sobre todo, el Grupo de Trabajo creado a tal efecto.

P.- ¿A través de qué canales o materiales? Manual, formación, folletos….

R.- A través de la web del Consejo: farmaceuticos.com. Los materiales y la bibliografía se obtienen generalmente del Libro de Interacciones entre los alimentos y los medicamentos.

P.- ¿Con qué calendario?

R.- Desde el mes de enero vamos cargando dos nuevas infografías cada dos semanas, para que se puedan coleccionar.

P.- ¿Cómo sabe un paciente que tiene una interacción alimento-medicamento?

R.- A veces es difícil para los pacientes, pero los farmacéuticos somos los técnicos de los medicamentos y, a la vez, somos técnicos en Alimentación/Nutrición. Y debemos preguntar, por ejemplo, a los pacientes que están tomando Inhibidores de la Mono Amino Oxidasa (IMAO) que son antidepresivos, si tienen alguna reacción cuando lo unen con el consumo de queso curado, o indicarles a los pacientes que van a tomar Azitromicina que deben hacerlo en ayunas para que la absorción sea más completa…

P.- ¿Tenemos datos de con cuánta frecuencia se produce?

R.- No tenemos datos, pero este sería otro paso más en esta campaña, hacer una toma de datos de interacciones que descubrimos.

P.- ¿Cuáles son las consecuencias de estas interacciones?

R.- Las interacciones de los alimentos con los medicamentos, y viceversa, pueden poner en riesgo la salud del paciente, ya sea por pérdida de eficacia o por potenciar la toxicidad del fármaco.

Generalmente, la mayoría de las interacciones entre alimentos y medicamentos resultan leves y no suelen ser muy apreciables o tomadas en consideración. Pero a veces los efectos farmacológicos sí son apreciables y se hace incluso necesario reajustar la posología del medicamento para conseguir el efecto deseado.

Estas interacciones son especialmente relevantes en el caso de los fármacos con estrecho margen terapéutico (por ejemplo, fenitoína o teofilina) o en aquellos que requieren un control exhaustivo de la dosificación (por ejemplo, los anticoagulantes orales).

P.- ¿Cuál es la función del farmacéutico ante el problema de las Interacciones Alimento/Medicamento?

R.- Decía al principio que este libro y esta campaña surgen por la necesidad del farmacéutico de dar soluciones a los problemas de la población. Los farmacéuticos, nos plantamos cada mañana en la farmacia para atender a personas que llegan buscando soluciones.

Esta es la gran pregunta del paciente: ¿Cómo me tomo el medicamento? En ese «cómo me lo tomo» deben ir incluidos varios epígrafes: dosis, posología, pero también si hay que tomar el medicamento antes o después de comer, o si debo tomarlo con algún alimento específico o evitarlo para que el fármaco que me han prescrito para una dolencia concreta haga el efecto deseado en tiempo y forma.

Los medicamentos pueden ocasionar problemas si el paciente se va de nuestra farmacia sin el adecuado consejo sobre cómo debe tomarlo. Y este es un gran reto para el farmacéutico.