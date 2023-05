Aprobada en EEUU la primera vacuna contra el virus respiratorio sincitial

Fact checked

El virus respiratorio sincitial, también conocido como virus respiratorio sincicial, es una enfermedad viral común que, por lo general, causa síntomas leves parecidos al resfriado. Pero puede provocar infecciones pulmonares graves, especialmente en bebés, adultos mayores y personas con problemas médicos serios. La buena noticia es que por fin se ha aprobado una vacuna preventiva en Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha dado el visto bueno a la primera vacuna contra este virus.

Este avance es crucial para la lucha contra muchos casos de bronquiolitis y neumonías, aunque aún no llegará a España, ya que primero esta nueva vacuna deberá pasar los controles de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y más tarde, lo hará de igual modo en las autoridades sanitarias de nuestro país. El ensayo clínico que se realizó a casi 25.000 adultos mayores, cuyos resultados se publicaron en la revista académica The New England Journal of Medicine, este suero de GSK fue en un 83% eficaz en la prevención de la enfermedad de las vías respiratorias inferiores causada por el virus.

La enfermedad de las vías respiratorias inferiores se definió en el estudio como una prueba positiva y dos síntomas más durante al menos un día, como tos nueva o que empeora, sibilancias, dificultad para respirar, frecuencia respiratoria elevada, disminución del oxígeno en sangre o crepitaciones en los pulmones, que un médico detectaría con un estetoscopio.

Tras 60 años de trabajo científico, el mundo cuenta ahora con la primera vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS), y hay más en camino. «Los adultos mayores, en particular los que padecen enfermedades subyacentes, como cardiopatías o neumopatías, o un sistema inmunitario debilitado, corren un alto riesgo de contraer enfermedades graves causadas por el VRS», declaró en un comunicado el Dr. Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA. «La aprobación de la primera vacuna contra el VRS es un importante logro de salud pública para prevenir una enfermedad que puede poner en peligro la vida y refleja el compromiso continuo por facilitar el desarrollo de vacunas seguras y eficaces para su uso».