José Luís Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, también ha apoyado el lanzamiento de OKSALUD, el nuevo espacio de OKDIARIO que nace para ser la casa de las personas que se dedican a la sanidad. El dirigente madrileño cree que Madrid debe convertirse «en un referente sanitario internacional y necesitamos medios que nos acompañen en este reto. Por eso, creo que OKSALUD será un diario de referencia en el ámbito de la salud y las profesiones sanitarias, así como entre los ciudadanos».

Al igual que Eduardo Inda, el dirigente madrileño ha querido rendir homenaje a todo el trabajo que han hecho los sanitarios en Madrid durante la pandemia. «Han sido momentos de enorme dolor, pero sin ellos, sin nuestros sanitarios, todo ello hubiera sido mucho peor», ha comentado el alcalde.

También ha dedicado unas palabras al director de OKDIARIO. «Hoy estoy aquí apoyando a OKSALUD, pero quiero destacar que eso no me garantiza que Eduardo Inda mañana me dedique un vocinazo». Le ha animado, además, a sentirse «orgullo de su trabajo diario» porque «cuando los enemigos de la libertad están constantemente señalando a una persona por ejercer el derecho a la información veraz, que es a lo que se dedica Eduardo INda, es que algo está haciendo bien. Así que, aunque nos pegue vocinazos, incluido a mi mismo, es agradecer que gente como él haga así su trabajo porque OKDIARIO es un medio de referencia y a quien no le guste, bueno, ahí están los juzgados».

Tras ello, Almeida ha recordado, al igual que Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, la gran presencia de la salud en nuestras vidas. «Es algo que ya estaba presente, una pulsión en la sociedad, pero la pandemia lo ha acelerado mucho más. De ahí la importancia de este tipo de medios como OKSALUD, debemos poner el foco en el tratamiento y la prevención, debemos mejorar nuestros hábitos de conducta y convertir a Madrid en una referencia internacional».

En este sentido, el alcalde de Madrid ha confesado sentirse «muy orgulloso de la sanidad privada y pública que tenemos en la región». Por ello, Almeida cree que la capital debe «convertirse en uno de los principales hubs sanitarios a nivel internacional» porque contamos con «grandes áreas dedicadas a la salud como el deporte, obviamente teniendo en cuenta la presencia del Atletico de Madrid, así como la cultura, las nuevas tecnologías, políticas de sostenibilidad, etc».

Almeida, en definitiva, ha sacado pecho por todo lo que brinda una ciudad tan completa como Madrid. «Tenemos un ecosistema fabuloso y una buena situación geográfica con la que atraer a los mejores y crecer en el ámbito de la prevención y el tratamiento. Poco a poco vamos llegando, aún nos queda camino, pero seremos una referencia sanitaria», ha señalado.

Por ello, ha terminado Almeida: «Es importante que nos acompañen en este camino, con el fin de generar conciencia colectiva, los medios de comunicación serios y comprometidos que, además, transmitan hábitos saludables y creo que OKSALUD será un diario de referencia en el ámbito de la salud y las profesiones sanitarias, así como entre los ciudadanos».