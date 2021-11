OKDIARIO ha presentado este jueves un nuevo portal especializado en el mundo de la salud: OKSALUD. En su discurso de presentación este jueves en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha alabado la grandísima labor de todos los sanitarios que durante la pandemia: «Han demostrado un valor excepcional, ya que habéis puesto en riesgo vuestras vidas para salvar las nuestras. Ninguna profesión arriesga así su vida, los bomberos, quizá, pero nadie lucha así por sus congéneres», ha afirmado.

Inda ha destacado, además, que «OKSALUD es la casa de todos los que os dedicáis a la sanidad. Es la casa de los que sanáis y también de los que sufren. El portal en el que se puede aprender a vivir más y mejor, pero más que de puertas adentro, de puertas afuera porque, sin duda, vosotros tenéis que ser los protagonistas y debéis ayudar a los lectores a mejorar su calidad de vida».

Ha subrayado también el director de OKDIARIO que Madrid cuenta con el trabajo de más de 44.000 médicos y más de 247.000 médicos en toda España. «Aunque yo pensaba que en Madrid sólo había una médica, Mónica García, que siempre dice que es médica y madre, pues no, en Madrid hay más de 44.000 médicos y, la verdad, respiro aliviado porque no les quiero ni contar el yuyu que me da a mí si me tiene que atender ‘mema’, me da un miedo tremendo, tendría pesadillas».

Ha confesado el director de OKDIARIO que es «un poco hipocondríaco». «Lo soy desde niño y pensaba que era una tara, pero más tarde, yo que he leído un poco en la vida, fui viendo que había muchas más personas como yo. Un tal Darwin, un tal Kant o Woody Allen, del que me gusta su faceta de cinematográfica, pero nada la de personaje».

«De este modo, siendo así de hipocondríaco», ha comentado el director de OKDIARIO, «he podido conocer la profesión sanitaria y he descubierto a gente con vocación y con pasión lo que hacen, quizá la misma con la que vivimos los periodistas, y muchos de ellos trabajando por altruismo».

«La salud es el principio de todo, sin salud no hay nada»

En definitiva, Inda ha destacado que «la salud es muy importante y te lo descubre la vida misma y con los médicos. La salud es el principio de todo, si no hay salud, no se puede tener felicidad, éxito profesional y puede ser una carga para sus familias y se tiene la vida medio arruinada». Por tanto, ha añadido en su discurso, «todos los sanitarios, tanto fisios, osteópatas, psicólogos como los entrenadores de fitness, etc, sois profesionales que día tras día os dedicáis a arreglar nuestra salud y hacernos la vida más llevadera porque, insisto, sin salud no hay nada».

También ha recordado el director de OKDIARIO la gran importancia que los clásicos griegos daban al orden y la armonía. «La salud es conseguir el equilibrio de las fuerzas del cuerpo y a eso os dedicáis vosotros. Vuestra misión es clave para la humanidad, para que consigamos ese afán de eternidad, que es imposible, pero sí vivir con la máxima calidad de vida», ha detallado.

El acto de presentación de OKSALUD, que ha corrido a cargo del Dr. Bartolomé Beltrán y ha tenido lugar en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, que ha contado además con el apoyo de Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.

Ambos dirigentes madrileños han mostrado su satisfacción por contar con un nuevo portal dedicado a la salud que, entre otras cosas, ayude a encontrar hábitos saludables entre los ciudadanos, así como a posicionar a Madrid como un punto de referencia sanitaria internacional, tanto desde el punto de vista de la prevención como del tratamiento sanitario.