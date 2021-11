Unidas Podemos quiere eliminar el segundo párrafo de apartado 11 del artículo 36 de la ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Partido Popular en 2015 que obliga a la Policía a instar a las personas que ejercen la prostitución a que «se abstengan de hacerlo» junto a «centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de edad». «Si esto lo hace otra partido político, estaría diciendo «wow, menudos fanáticos» pero como lo dice la izquierda no pasa nada. Esto no tiene nada de progresista ni liberal», ha afirmado Javier Cárdenas en Levántate OK.

Ese párrafo también advierte de que, en caso de que las prostitutas se nieguen a alejarse de esos entornos infantiles, se considera «desobediencia o resistencia a la autoridad», sancionadas como «infracción grave» por el apartado 6 del mismo artículo.

El partido morado defiende esta modificación «con el objetivo de proteger a las mujeres en contextos de prostitución, especialmente a aquellas más vulnerables, frente a posibles sanciones».