Podemos no quiere quedarse sin visibilidad. Este sábado se celebrará el esperado evento encabezado por Yolanda Díaz (PCE), Mónica Oltra (Compromís), Ada Colau (En Comú) y Mónica García (Más Madrid) en el que premeditadamente se ha excluido a las ministras moradas Irene Montero y Ione Belarra. No obstante, según ha podido saber OKDIARIO, los dirigentes autonómicos del partido fundado por Pablo Iglesias en la Comunidad Valenciana acudirán a la cita entre el público. No están dispuestos a quedarse fuera de este encuentro donde se sentarán las bases de la candidatura de Yolanda Díaz a la Presidencia del Gobierno.

Los elegidos para representar a Podemos en el patio de butacas del teatro Olympia de la capital del Turia son la coordinadora autonómica, Pilar Lima, y el vicepresidente segundo del Consell, Héctor Illueca. Ambos acudirán al acto titulado Otras políticas para escuchar la propuesta que plantea la actual vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.

A pesar de que Pilar Lima podía haber sido una de las invitadas a participar en el diálogo, se tendrá que conformar con sentarse en la platea y escuchar. Cabe destacar que una condición necesaria para juntar a la errejonista Mónica García con Yolanda Díaz era la ausencia de líderes de Podemos. Llama la atención que, mientras se ha marginado a los altos cargos de Podemos, sí se ha invitado a Fátima Hamed, concejal portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) en Ceuta. Una edil conocida por sus afirmaciones en contra del pueblo judío y por impulsar la declaración de persona non grata en contra de Santiago Abascal (Vox).

En los últimos días, esta dirigente regional de Podemos ha señalado: «Estoy muy contenta de que venga Yolanda Díaz representando a Unidas Podemos y que estén también Oltra y Colau». Preguntada por la falta de asistencia de otras líderes de Unidas Podemos como la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, o la número dos y ministra de Igualdad, Irene Montero, ha replicado: «Yolanda Díaz nos representa, todo el mundo la ubica en Unidas Podemos».

En esta línea, la líder del Podemos valenciano afirma que «es maravilloso el número de liderazgos que existen» en Unidas Podemos porque «somos muchas». En la televisión À punt, además, ha querido restar importancia al primer acto de Yolanda Díaz de estas características. «Ha habido otros actos y vendrán otros más», ha destacado. «Respetamos sus tiempos y sus elecciones», ha apuntado en relación a la también ministra de Trabajo y Economía Social.

Ione Belarra, Irene Montero y Yolanda Díaz en la manifestación del 1 de Mayo. (Foto: EP)

Sobre esa candidatura que liderará previsiblemente Yolanda Díaz, ha dicho que «no estamos en un momento electoral, sino de escucha recíproca» y ha manifestado: «En Podemos llevamos el diálogo con las fuerzas políticas hermanas en el ADN». No obstante, preguntada por la decisión nacional de Unidas Podemos de desvincularse de esta cita, ha mantenido que «compartimos la misma posición» y ha remarcado que «siempre arroparán, como dice también Belarra, a Yolanda Díaz como lideresa para una futura alternativa».

«Soy partidaria de las alianzas, haya elecciones o no, pero cuando llegue el momento, en mi organización política la decisión la tendrán los inscritos», apunta Pilar Lima. Cree que el sábado que será «un día bonito, de encuentro, de ver a compañeras y, sobre todo, de escuchar». En cualquier caso, ha rebajado las expectativas: «Lo del sábado es un acto más para mí, valenciano, como ha habido otros actos en Madrid o Barcelona que ha contado con otras compañeras».