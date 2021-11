En Levántate OK, Javier Cárdenas hace el mejor repaso informativo sin olvidar enseñar su colmillo afilado contra lo peor de la política española. Esta vez le ha tocado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha ido a Valencia a apoyar a Yolanda Díaz. «Yo salgo muy poco por Barcelona y han intentado atracarme. Voy sin reloj, y en Málaga no se lo creen. Me da asco ver a la señora Colau en Valencia como si fuera la adalid… ¿la de adalid de qué? ¡váyase a la mierda! Barcelona huele a alcantarilla porque recortó en limpieza y esta ciudad ahora huele a rata. Así es como te han recibido, a huevazos, que es bueno para el cabello. Hemos pasado de ser la envidia de Europa a un desierto al que no viene nadie. Valencianos no os dejéis comer el coco. Felicidades por quienes la han recibido al grito de comunistas caviar».