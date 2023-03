PNV y Bildu pondrán «pie en pared» ante las sentencias que tumban la exigencia del euskera

PNV y Bildu han realizado en las últimas horas un llamamiento a «poner pie en pared» ante las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la exigencia de saber hablar euskera. La última ocasión ha tenido lugar en unas oposiciones de una fundación pública guipuzcoana Uliazpi, al considerar discriminatorio que se aplicase a 32 de los 34 puestos ofertados para cuidador.

Por su parte, el PSOE vasco ha solicitado una aplicación «responsable» de los perfiles lingüísticos, Podemos e IU apelan por los consensos para evitar «conflictos» y el PP ha optado por pedir que los políticos autonómicos hagan una reflexión ante «los reveses judiciales».

El parlamentario del PNV Aitor Urrutia ha indicado que tiene la impresión de que el Poder Judicial «se está inmiscuyendo en la capacidad de organización y autoorganización de las instituciones públicas». «Y eso, independientemente de consideraciones políticas sobre la cuestión, es una cosa sobre la que tendríamos que poner pie en pared», ha esgrimido en la radio vasca.

En su entender, el tema clave «son los derechos lingüísticos de los ciudadanos». «Claro que hay que respetar las realidades sociolingüísticas y se respetan, pero parece que hasta donde la realidad sociolingüística es más euskaldun, hay que limitar, una vez más, los derechos lingüísticos de los ciudadanos», ha apostillado como recoge Europa Press. El dirigente del PNV ha remarcado que «hay que garantizar, desde el empleo público, los derechos de familias y residentes para poder ser atendidos en euskera».

«Euskarofobia»

Por su parte, el representante de Bildu Iker Casanova se ha lanzado contra los jueces que, dice, «están actuando desde una posición absolutamente ideológica y euskarófoba» que conducen a «un clarísimo retroceso» en los derechos de los ciudadanos vascos «que obliga a poner pie en pared».

Considera que estos fallos judiciales entroncan «una campaña en contra del euskera» y de otras lenguas del Estado, que no sean el castellano, «que empezó la extrema derecha» y a la que se han sumado algunos otros sectores políticos y sindicales. «Y han tenido mucho eco la Judicatura vasca que, con entusiasmo, se está dedicando a cercenar los derechos lingüísticos de la ciudadanía», ha esgrimido.

Para el miembro de la formación proetarra, esto es «grave» porque se trata de sentencias dictadas por el TSJPV y «por la argumentación que da que en algún momento roza lo kafkiano, porque poco menos que reivindica el derecho a ser funcionario». En este sentido, ha destacado que su organización ha presentado una moción en el Hemiciclo autonómico para que «se rechace esta sentencia» de Uliazpi y que se estudien formas de devolver al Parlamento vasco «la capacidad de determinar normativamente los requisitos que se plantean a la hora de acceder a algún puesto».

Bildu ha reclamado al lehendakari, Iñigo Urkullu, «un pacto de país en defensa del euskera». «Como sociedad tenemos que dar respuesta para evitar retrocesos en una cuestión muy delicada como el euskera y la normalización lingüística», ha apostillado copiando el argumentario de los independentistas catalanes.

PSOE

La socialista Gloria Sánchez ha indicado que en esta Oferta Pública de Empleo (OPE) el euskera era obligatorio en el 94% de las plazas, cuando los índices sociolingüísticos de obligado cumplimiento que rigen todas las normativas desde hace décadas situaban el objetivo para los funcionarios de la Diputación de Gipuzkoa en un 65%.

«Desde este punto de vista, respetamos el derecho de los aspirantes a recurrir aquella convocatoria, que a la vista de las exigencias, parecía excesiva», ha admitido. En esta línea, ha recordado que el PSOE vasco «lleva tiempo abogando por una aplicación razonable de los perfiles lingüísticos», y que las exigencias sean acordes «a los correspondientes índices sociolingüísticos de obligado cumplimiento».

«Los socialistas estamos pendientes para que no haya excesos, pero también vamos a defender la aplicación sensata de los perfiles y la autonomía de cada institución a la hora de establecer los requisitos para establecer a los puestos de trabajo», ha agregado.

Podemos

Por su lado, la parlamentaria de Podemos-IU Isabel González ha dicho que «cada sentencia del TSJPV viene a mover unos cimientos que parecían muy sólidos, pero que no lo son tanto». «Ante estas sentencias, la sociedad está reconociendo que existe un panorama sociolingüístico en el territorio que no ha ido acorde con la legislación vigente o que esta legislación no se ha actualizado a lo que realmente ocurre», ha advertido.

Defiende que el euskera «es patrimonio y parte fundamental de la cultura vasca y del país, que es un derecho y una oportunidad». «Estamos hablando de dos derechos: el de poder trabajar en la función pública, pero también el que tiene la ciudadanía a relacionarse en euskera con la Administración, y tenemos que buscar consensos más que conflictos», ha expuesto, para rogar que este tema no sea «arma arrojadiza porque va a perder la sociedad».

PP

El representante de PP+Cs Carmelo Barrio ha remarcado que algunas instituciones vascas deben pensar con detenimiento sobre su propio proceder ante los «muchos reveses judiciales» que están recibiendo. Recuerda, como en el caso de la polémica Ley del Sólo sí es sí, que los tribunales de Justicia «sólo cumplen las leyes».

Pide respeto y acatamiento de las resoluciones judiciales. «La desproporción de exigir el euskera al 94% de las plazas no es realista ni equilibrado», ha contextualizado, para mencionar el «derecho de los castellanoparlamentes». «Cuando se toman decisiones mal, se neutralizan judicialmente, y no se puede pensar que eso es antieuskera ni euskarófobo ni nada de eso. Eso es poner las cosas en su sitio y que las instituciones respeten una realidad social que existe en nuestro país, también en Gipuzkoa», ha zanjado.